Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Çocuk istismarı ile ilgili cezalar azami derecede artırılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuk istismarı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'ndaki cezaların azami derecede artırılacağını söyledi.

Cezalar artırılırken çocukları koruyucu tedbirlerin de birlikte ele alınacağını söyleyen Bozdağ, istismarla ilgili hem düzenleme hem de yaptırım paketinin yakında geleceğini açıkladı ve"Hadım dahil görüşülecek." diye sözlerine ekledi.

Komisyon kuruldu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir komisyon kurulduğunu açıklayan Bozdağ, komisyonun konuyu detaylı bir şekilde ele alacağını anlattı.

"Yaşa göre kademelendirme var"

Çocuk istismar suçlarının, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin, ceza ve infaz hukuku açısından ilgili bakanlıklar ve başka kurumlar tarafından bir bütün olarak ele alınacağına değinen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kurulan komisyon şu anki ceza kanunundaki müeyyideler neyse bunların tamamını ele alacak. Hem çocuklara yönelik yani 18 yaşını doldurmamış hem de 18 yaşını dolduranlara yönelik uygulanan suçlara ilişkin cezalar ne kadar artırılabilir, tek tek ele alınacak. Cezaların şu anki noktadan daha ileriye taşınarak caydırıcılığının artırılması hususu yeniden değerlendirilecek. Zaten ceza yasasında bir kademelendirme var, yaşa göre bir kademelendirme. 12 yaşı dolduran, 15 yaşı dolduran, 18 yaşını dolduran şeklinde. Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim."

"Cezaları artırma yönünde adım atılacak"

Bozdağ, cezaların en önemli özelliğinin suç işleme eğilimi olanlar açısından bir caydırıcılık yaratması olduğuna dikkati çekerek, icap ederse cezaları artırma yönünde bir adım atılacağını söyledi.

"Çocukları koruyucu ve tedbirler üzerinde duracağız"

Sadece cezalarla bu konunun tek başına çözülemeyeceğine işaret eden Bozdağ, "Bu mesele tek başına cezalarla halledilebilir olmuş olsa mesele kolay. Ceza, suçun oluşumundan sonra karşımıza çıkan bir sonuç. Suç, çocuklarımız mağdur olduktan sonra devreye giriyor. Bir yandan bu cezaları azami düzeyde artırıp caydırıcılığı çoğaltırken öte yandan da çocuklara yönelik suçların işlenmesine karşı çocukları koruyucu ve tedbirler üzerinde yoğunlukla duracağız." dedi.

Bekir Bozdağ, komisyonun her alanda konunun üzerinde çalışma yapacağını vurgulayarak, hem düzenleme hem de yaptırım paketi geleceğini söyledi.

Komisyon çalışmalarına en kısa zamanda başlayacak.

Kaynak: TRT Haber, AA