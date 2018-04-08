Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu vahşetten dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz

Rejim güçlerinin Şam yakınlarındaki Duma'ya kimyasal silahla saldırmasına Ankara'dan çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak insanlık suçu olduğunu söyledi.

"Suriye Doğu Guta Duma’da,Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler,görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır. Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz.

"BMGK kararlarını bir kez daha çiğnemiştir"

Bu saldırısıyla Suriye Rejimi, kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk ile BMGüvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha hiçe saymıştır/çiğnemiştir. Daha önceki saldırının karşılıksız kalması, Rejimi bu saldırı için cesaretlendirmiştir.

"Saldırı karşılıksız bırakılırsa uluslararası hukukun bir anlamı kalmaz"

Suriye Yönetimi’nin bundan önceki kimyasal saldırı karşılıksız bırakıldı. Umarız Suriye Yönetimi’nin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de uluslararası hukukun da uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz.

"Ölümlerden vahşeti engellemeyenler de sorumludur"

Suriye Yönetimi’nin işlediği insanlık suçunun ve bunun sonucu öldürdüğü onlarca masumun vebali, elbette öncelikle Suriye Yönetiminindir. Ancak bu saldırı ve ölümlerden Suriye Yönetimi kadar, bu vahşeti,saldırıyı ve ölümleri engellemeyeler de sorumludur.

"Artık sözden fazlasına ihtiyaç var"

Türkiye,uluslararası toplumu/örgütleri;altına imza koydukları sözleşmeler/kararlar ile uluslararası hukuka amasız sahip çıkmaya; kınama ve eleştiriden öte somut adım atmaya;Suriye yönetimini durdurmaya davet ediyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sözden fazlasına ihtiyaç var."

1)Suriye Doğu Guta Duma’da,Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler,görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır.



Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 8 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber