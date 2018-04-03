Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu proje, cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma törenini birlikte gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak tarihi projeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi:

"Bugün Türkiye için tarihi bir gün.Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, bugün Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini birlikte attılar. Bu proje, cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü 2023’te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girince, Türkiye’nin enerji tüketiminin % 10’nu karşılayacaktır. Yüzüncü yılında cumhuriyetimiz, bu büyük eserle taçlandırılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; “Türkiye’nin pekçok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Türkiye’nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz...Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.”

Nükleer enerjiye Türkiye’yi kavuşturma rüyasını,yarım asır sonra gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.Zira Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği, dirayeti,kararlılığı ve cesareti olmasaydı Türkiye, bu hayali gerçekleştiremezdi.

Ayrıca TBMM’ye,Başbakanımız ve hükümetimize ve özellikle bu projeyi hayata getirmek için büyük bir gayret ortaya koyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

1)Bugün Türkiye için tarihi bir gün.



Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, bugün Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini birlikte attılar.



Bu proje, cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber