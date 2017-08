Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu ittifakı bozamayacaklar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Saraykent ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bazı kesimlerin 2019'da yapılacak seçimlerle ilgili hesaplar yapmaya başladığını, Türkiye'nin yerli ve milli iktidarını yıkma ve seçimde indirme hususunda ittifak yaptıklarını belirtti.

Kendilerinin sadece milletle ittifak yaptıklarını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Çok net gözüküyor. Belki bir masanın etrafında oturup anlaşmadılar ama eylemleriyle, söylemleriyle ittifaklar gün gibi ortadadır. Ben onlara diyorum ki, birbirine benzemezlerin ittifakıyla bu iş olmaz, esas ittifak milletle olur milletle. Bizim ittifakımız, birbirine benzemezlerle değil, aziz milletimizle olan bir ittifaktır. O yüzden bu ittifakı bozamayacaklardır. Emin olun bu ittifakı yok edemeyeceklerdir. Şimdi dışarıdan başlıyorlar, 'Acaba Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl itibarsızlaştırırız ?' Seçime giden liderler, ülkeyi yöneten liderler, sivil toplum örgütleri, gizli örgütler hepsi beraber bir kirli karalama operasyonunu dört bir yandan sürdürüyorlar. 'Türkiye’nin ekonomisini zora soksak acaba vatandaş ekonomi kötüye gidince bu kadroya arkasını döner mi ' diye hesap ve çalışma yapıyorlar. İçeride de bakın Cumhuriyet Halk Partisi, işler kötüye gittiği zaman adeta zil takıp oynayacak hale geliyor. Hükümet ne zaman dara girse, Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya çok sokan bir hadise olsa nasıl keyif aldıklarını siz gözlerinden görüyorsunuz, yüzlerinden görüyorsunuz, söylemlerinden, eylemlerinden bunu çok net anlıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ?"

Bir ülkede siyaset yapanların, kendi ülkesi sıkıntıya girdiğinde, halkın iktidara kötü gözle bakması için uğraş vermemesi gerektiğini dile getiren Bozdağ, "İktidardan kurtulalım da ekonomimiz dip yapsın, batsın, yok olsun." diye sevinenler olduğuna dikkati çekti.

Hiçbir siyasi liderin bunu istemeyeceğini ancak Türkiye'de plan, program, proje ortaya koyamayanların Türkiye'nin felakete, kriz ve kaos ortamına sürüklenmesinden kendilerine ikbal devşirmesi içerisinde olduklarını vurgulayan Bekir Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete ihanettir, kabul edilemez bir şeydir. Kendi ülkesine insanlar gelmesin diye bas bas bağıran bir anamuhalefet lideri olabilir mi? Alman Focus dergisine, 'Türkiye güvenli bir ülke değildir' diye açıklama yapıyor. Önce itiraz ediyor, sonra Focus dergisi yalanlayınca, 'Biz metni gönderdik, onayını aldık, sonra yayınladık' dedikten sonra da, 'Ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye’de gazetecilere, televizyonlara bunu söylüyorum. Her yerde söylediğimi onlara söyleyince mi kıyamet kopuyor?' anlamında açıklamalar yapıyor ve hala aynı şeyi söylüyor. 'Türkiye güvenli bir ülke değildir' diyor. Niçin söylüyor, 'Türkiye’ye turistler gelmesin, başka ülkelerin halkları, Türkiye'nin özgür, güvenli bir ülke olduğuna dair algılarını değiştirsin, Türkiye’de özgürlük ve güvenlik yok desinler ve Türkiye’ye selam vermesinler', Böyle bir ihanet olabilir mi? Bunu söyleyen beyefendiler Ankara’dan İstanbul'a 25 gün yürüdüler. Madem Türkiye'de güvenlik yoktu da 25 gün Ankara’dan İstanbul'a nasıl yürüdünüz? Sizin can emniyetiniz, mal emniyetiniz, nasıl sağlandı? Hiçbirinizin burnu kanamadan o kadar yolu nasıl yürüdünüz, sormazlar mı size? Bugün Berlin, Washington, Paris, Londra ne kadar güvenliyse, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yozgat da o kadar güvenli şehirlerdir."