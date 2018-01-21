Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu harekat Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekat değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehdi Eker ile yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapmak için toplantıyı düzenlediklerini, terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD'nin bölgeyi terör yuvası haline getirdiğini söyledi.

Bu harekat, terör örgütlerine karşı bir harekattır

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın tek hedefi terör örgütleri, bu örgütlerin araçları, gereçleri, barınakları, mevzileri, sığınakları, üsleri ve mühimmatlarıdır, sadece terör örgütleri ve onlara ait hedeflerdir. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi siviller kesinlikle değildir. Bu harekat, terör örgütlerine karşı bir harekattır, Kürt kardeşlerimize veya Arap kardeşlerimize veya Türkmen kardeşlerimize dönük bir harekat kesinlikle değildir. Sivillere zarar vermeden bu harekatın başarıyla sürdürülmesi için her tür planlama yapılmıştır. Harekat sırasında ortaya çıkacak durumlar karşısında neler yapılacağına dair de hazırlıklar yapılmıştır."

Harekatın, terör unsurlarının bölgeden temizlenene dek sürdürüleceğini belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Milletimizin harekata desteği tamdır, bu durum bizi daha da güçlü kılmaktadır. Harekatın planlama ve icrasında sadece bahse konu terör unsurlarıyla, bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmıştır, bundan sonra da alınmaya devam edecektir.”

"Yaralanmış bir sivil söz konusu değil"

Bozdağ, şu ana kadar, devam eden harekat kapsamında bölgede yaşayan insanlardan yaralanmış bir sivilin söz konusu olmadığını aktararak, ancak terör örgütlerinin Kilis'e attığı roket sonucu 2 vatandaşın hafif yaralandığını ifade etti.

“Sosyal medya üzerinden pek çok yalan haberler yayılıyor”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, harekatın uluslarası hukuk temelinde BM’nin 51. Maddesinden kaynaklanan, “meşru müdafaa hakkı” ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı kararları çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütüldüğünü, uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu belirtti.

"Afrin'de DEAŞ'lı teröristler de var"

DEAŞ'lı teröristlerden bir kısmının Afrin bölgesine intikal ettiğini belirten Bozdağ, "Bazılarının kıyafet ve şekil yani sakal tıraşı olarak PKK/PYD/YPG/KCK saflarına karıştığı, bazılarının Afrin’den Türkiye’ye geçiş arayışı içerisine girdiği, bazılarının da Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ve Batı’ya geçmek istediği yönünde ciddi bilgiler var bizim elimizde. Tabii bu bilgiler nedeniyle burada bir DEAŞ terör örgütünün yuvalandığı gözüküyor o nedenle de bizim açıklamalarımızda bu DEAŞ teröristlerinin hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya için oluşturduğu tehdit nedeniyle bunu açıklıkla ifade ediyoruz. Orada DEAŞ'lı teröristler de var.” dedi.

"Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını kullanmıştır"

"Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını kullanmıştır " diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Harekat bu meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlamıştır ve devam etmektedir. Ne kadar sürecek? Tabii bunu şu anda 'Şu kadar sürecek' diye ifade edersek yanlış olur. Bir tahminimiz var. Oradaki teröristlerin gücünü, lojistiğini, konuşlandığı yerleri, hazırladıkları altyapıyı vesaireyi biliyoruz. Bunun bizim nazarımızda alacağı vakti de üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz, ama tabii neyle karşılaşacağız, neler cereyan edecek bunu tam kestirme imkanı yok. Harekat ilerledikçe bunu göreceğiz. Kesin bir tarih vermek doğru değil. Tahminimizi de paylaşmayı uygun görmüyorum. Ama şunu söyleyelim, bizim amacımız en kısa sürede bu harekatı hedeflerine ulaştırmak ve bölgeden ayrılmak."

Kaynak: AA