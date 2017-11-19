  • 19 KASIM 2017, PAZAR

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu büyük bir rezalettir, alçakça bir durumdur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'daki hedef skandalı ile ilgili, "Bu büyük bir rezalettir. Büyük bir kepazeliktir alçakça bir durumdur." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu büyük bir rezalettir, alçakça bir durumdur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Bozdağ burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, NATO'nun saygın ve güçlü bir üyesi ve NATO'nun en fazla askeri gücü olan ülkelerin başında geliyor. Türk askeri hem bölgede hem NATO'da hem de uluslararası birçok platformda dünya barışına büyük katkıda bulunmaktadır. Şu anda Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Kosova'da pek çok yerde askerimiz görev başındadır ve uluslararası güvenlik ve barışı sağlama çalışmalarına katkıda bulanmaktadır. Son yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken kurucu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizin bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin resminin düşmnan olarak seçilmesi ve hedefe konulması izah edilebilir kabul edilebilir bur durum kesinlikle değildir. Bu büyük bir rezalettir. Büyük bir kepazeliktir alçakça bir durumdur. Türkiye aleyhtarlığı bakımından dünyada oluşturulmak istenen algıya NATO içerisinden bazı askerlerin nasıl kendini kaptırdığını da açıkça ortaya koymaktadır.

ayrıntılar gelecek...

 

Etiketler: nato, bekir bozdağ
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