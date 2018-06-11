Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bölgede her an her şey olabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Bozdağ, olası Kandil operasyonuyla ilgili konuştu:

"Her an her şey bölgede olabilir. Bunu biz daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Terörle mücadelede savunmadan ziyade taarruz politikasını hayata geçirdik. Hepsi mümkündür bundan sonraki süreçte. Bunu söyledikten sonra CHP hemen ses verdi. Kandil'de kimse yok diye."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Terörle mücadelede savunmadan ziyade taarruz politikasını hayata geçirdik. pic.twitter.com/qF5iqDgeDN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Kandil diyoruz PKK'dan önce CHP tepki gösteriyor"

Bekir Bozdağ, "CHP, PKK'dan da önce HDP'den de önce ses veriyor." diyerek CHP'ye yüklendi.

"Bu mücadelede başarı elde edilirse bu başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılır. Terör Türkiye'ye zarar versin ama tek AK Parti'nin lehine herhangi bir şey yazmasın. Bu kadar saçma bir mantık var bu işin arkasında."

"HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir"

Bozdağ, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı şöyle değerlendirdi:

"Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Her an herşey bölgede olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Hepsi mümkündür bundan sonraki süreçte. pic.twitter.com/HnbW7VflHX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Bir eksiklik çıkarma imkanı yok"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iade talebiyle ilgili de konuştu.

"Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. "Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır."

"Sizi arayan Amerikalı kim"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem ince'nin Gülen'in iadesiyle ilgili iddialarına da değinen Bozdağ şunları söyledi:

"Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?"

Kaynak: AA