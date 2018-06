Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor

Yozgat'a yapılacak havalimanın temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kentin AK Parti hükümetleri döneminde birçok yatırıma şahitlik ettiğini söyledi.

Yapılan yatırımların tamamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatı olduğunu belirten Bozdağ, "Yozgat için üniversite bir hayaldi. Bizden öncekiler bunun hayalini kurdu ancak tek bir adım bile atamadılar. Biz geldik, Yozgat'ı üniversite ile tanıştırdık. Yozgat bir üniversite şehri oldu. Yozgat'a cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan bölünmüş yolları biz yaptık. Yozgat'a hızlı treni getiriyoruz. Şimdi de havalimanı temelini attık" diye konuştu.

Bozdağ, Yozgat’ta olduğu gibi Türkiye'de ulaşımda bir devrim yaşandığını vurguladı.

"Türkiye’yi hızlı trenlerle donatıyoruz. Şimdi 'Bilge' diye geçinen birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor. Adamın kafası bu kadar basıyor. Sanki tren var diye insanlar göçüyor. Göçün sebeplerini halen anlamamış. Sivas niye bu kadar göç verdi bunu anlayamamış, sen Türkiye’yi nasıl anlayacaksın? Eğer bunlar ceddimizin Orta Asya'dan atların sırtına binip buralara doğru koşarak geldikleri dönemlerde olsaydı 'Orta Asya'dan göçüyor bunlar' diye atların kullanılmasını yasaklarlardı. İyi ki o zaman yoklardı. Orta Asya'da kalırdık yoksa. Kafaları bu kadar basıyor. Birileri de çıkmış, şehir hastanelerine israf diyor. Sağlığa yapılan yatırıma israf diyen, bunları durduracağız diyen zavallılar var. Avrupa'dan, ABD’den daha iyi sağlık hizmetlerini Türk milletine sunmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bundan sonra da şehir hastanelerini yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yapılacak olanları da durduramayacaksınız."

"Hakem sizsiniz, karar size aittir"

Türkiye'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlere kilitlendiğini anlatan Bozdağ, "Herkes gözünü sandığa dikmiş durumda. Biz gözümüzü sandığa diktik, başkaları dikti, dünya dikti. Herkes 24 Haziran’da sandıktan ne çıkacak diye bekliyor. Hakem sizsiniz, karar size aittir. Türkiye’nin parlamentosunda ve iktidarında önümüzdeki 5 yıl kim olacak, kararı siz vereceksiniz. Ama milletin önünde göz boyacılığı yapanlar var. Birbirine benzemediği halde bir araya gelenler var" diye konuştu.

Bozdağ, muhalefetin proje üretemediğini ve meydanlarda boş vaatlerde bulunduğunu vurguladı.

"Bunların bütün derdi, milleti kandırıp iradeyi sakatlamak. Ben buradan onlara sesleniyorum. Her gün mühendislik yapıp, milleti aldatmak için sosyal medyadan iftira ve yalanla yol almak isteyenlere söylüyorum. Bu milleti aldatamazsınız, aldatamayacaksınız. Bu millet sizi çeşmeye susuz götürür, kandırmış içirmiş gibi yapar, geri de susuz getirir, bilesiniz. Kimsenin bu milletin basiretiyle aklıyla alay etme hakkı yoktur. Türk milleti kimin bu ülkeye eser kazandırdığını kimin de bu ülkeye kazandırılan eserlere karşı olduğunu çok iyi bilmektedir."

"Türkiye’nin eserlerini yıkamayacaksınız"

Partilerin seçim beyannameleriyle ilgili de değerlendirme yapan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Herkes projesini açıklıyor. Biz de ne yapacağımızı kalem kalem açıkladık. Diğerleri de bir beyanname açıkladı ama meydanlarda başka şeyler söylemeye başladılar. Biz, Yozgat’a havalimanı yapacağız diyoruz, hızlı tren getireceğiz diyoruz, bölünmüş yol yapacağız diyoruz, Yozgat’ı her alanda ilerleteceğiz diye anlatıyoruz onlar da hızlı tren projelerine, yerli otomobile, şehir hastanelerine, Kanal İstanbul’a nasıl engel olacaklarını anlatıyorlar. Bu yıkım ekibinin, Türkiye’yi durdurma ekibinin isteklerine fırsat vermeyeceğiz. Tek projeleri Türkiye’yi durdurmak olanlara, Türkiye’deki eserleri yıkmak olanlara diyorum ki Türkiye’yi durduramayacaksınız. Türkiye’nin eserlerini yıkamayacaksınız."

"Kahraman paşanın apoletlerini sökersen sana apoleti PKK takar"

Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi CHP’nin adayı, kahraman bir paşamıza ağza alınmayacak laflar ediyor. Hadsiz kelimeler söylüyor. 'Ben apoletlerini sökeceğim' diyor. Kim bu paşa biliyor musunuz? İsmail Metin Temel Paşa. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten kahraman komutan. Teröristlere Suriye’yi dar eden komutan. 5 bin teröristi etkisiz hale getiren, orada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran komutanımızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Sen kimsin, kim? Cumhurbaşkanı konuşurken onu alkışladı diye kahraman bir paşanın nasıl apoletlerini sökersin? Komutan, Başkomutanını alkışlamış. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Sen bu kahraman paşanın apoletlerini sökersen sana apoleti PKK takar, Pensilvanya’daki FETÖ takar. En azılı düşmanımızı perişan ettin diye bayram yaparlar."

"Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl arttı"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl ortalama yüzde 8,4 artarak toplam 233 kat artış göstermiş. Yine yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12 artış sağlandığı gibi toplam uçak trafiğinde de yüzde 9 artış sağlanmış durumda" dedi.

Yozgat'ı yüksek hızlı trenle buluşturmaya hazırlandıklarını aktaran Arslan, hedefledikleri gibi önümüzdeki sene bu zamanlarda artık test işlemini yapıp yüksek hızlı trenle Yozgatlıları buluşturacaklarını kaydetti.

Bakan Arslan, havayoluyla ilgili bugüne kadar yaptıkları çalışmalara da değindi.

"Her yıl hem uçak sayısında hem yolcu trafiğinde çok ciddi artışlarımız var. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl ortalama yüzde 8,4 artarak toplam 233 kat artış göstermiş. Yine yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12 artış sağlandığı gibi toplam uçak trafiğinde de yüzde 9 artış sağlanmış durumda. 2003 yılında 55 milyon yolcu kapasiteli terminallerimiz varken bu rakam bugün 258 milyon. Değerli Yozgatlılar, 26 aktif havalimanını 55'e çıkardık. Bununla da yetinmiyoruz, Çukurova'da bölgesel havalimanı devam ediyor. Rize-Artvin'de denizin üzerine ikinci havalimanını devam ettiriyoruz. Tokat'a yeni havalimanı yapıyoruz. İşte burayı başlatıyoruz. Bayburt-Gümüşhane'yi başlatıyoruz. Karaman'ı başlatıyoruz, İzmir'de ikinci bir havalimanı, Alaçatı'yı başlatıyoruz. O da yetmez, Antalya'da ikinci bir havalimanı başlatıyoruz. Niye, çünkü bizim ülke olarak hedeflerimiz var. 2023, 2053 hedeflerimiz var. İşte bunlara yetişmek için durmak yok, yola devam diyoruz."

"Bu sene rekorlar senesi"

Son 16 yılda gerek öz kaynakla gerek kamu iş birliğiyle 33 havalimanının terminal bina inşaatını ve genişleme çalışmalarını yaptıklarını hatırlatan Arslan, birçok havalimanında pistleri, apronları, pas sahalarını yenilediklerini, bazı havalimanlarında ikinci pistlerin yenilemelerini yaptıklarını anlattı.

Dolayısıyla bugüne kadar 77 pistte hem yenileme hem onarım çalışması yaptıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"2002 yılında bu ülkeden yurt dışına 60 noktaya uçulabiliyordu. 2017 sonunda 296 noktaya uçuluyordu. Bugün itibariyle dünyada 307 noktaya uçuluyor. İnşallah Yozgat Havalimanı bittiğinde Yozgat'tan yurt dışına yapılacak seferlerle birlikte bu rakam elbette ki daha fazla artacak. 2002 yılında iç hat, dış hat yılda 35 milyon yolcuya hizmet ederken geçen sene 194 milyon yolcuya hizmet ettik. Bu sene rekorlar senesi. Yılın ilk 4 ayında yolculuk sayılarında tam yüzde 20 artış oldu. İnşallah dünyanın 10-15 yılda yakaladığı artışları biz bir yılda yakalıyoruz. Hedefimiz bu sene sonunda inşallah en az 225 milyon yolcuya hizmet etmek. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Çünkü bu irade bizde, AK Parti hükümetinde, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da var. Geçen sene yolcu trafiği sıralamasında da iki basamak yükselerek dünyada 9. sıraya geldik. Avrupa'da bir basamak yükselerek 4. sıraya geldik. İşte sürekli yükselen, sürekli gelişen havacılık sektörümüz inşallah bundan sonra Yozgat Havalimanı'yla da daha büyüyecek, daha gelişecek. Bu havalimanı hem yurt içinde hem yurt dışında uçuşlara hizmet edebilecek büyüklükte yapılıyor. Yozgat Havalimanı projesi tam 250 milyon Türk Lirası. İnşallah estetik ve özgün mimarisiyle Yozgat'a yakışan bir havalimanı terminalini sizlere kazandırmış olacağız. Böylece Yozgat'ın değerlerini dünya ile buluşturacağız, dünyayı da Yozgat'ın değerleriyle buluşturacağız."

