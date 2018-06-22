Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya çabalıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Saraykent'te soruları cevaplandırdı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına müdahale iddiasıyla ilgili "Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir." dedi.

"Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez." diye konuşan Bozdağ, "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir." açıklamasında bulundu.

"AA dürüstçe görev yaptı"

Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."

"Vatandaş ince eler sık dokur"

Bozdağ, "Vatandaş ince eler sık dokur, İnce'yi eler sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. 50 büyük ülkenin büyükelçisi Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA