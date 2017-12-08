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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir

Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "ABD yönetimi,her tür kriz kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Twitter paylaşımları şöyle:

"Kudüs,geçmişiyle de bugünüyle de Müslümanların kutlu bir şehridir; inşallah kıyamete dek de Müslümanların kutlu bir şehri olarak kalacaktır. ABD Başkanının kararı, Kudüs’ün Filistin’in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştirmeyecektir/değiştiremeyecektir.

ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin Telaviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı,kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi,her tür kriz kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir.

Bugün yaşanan/bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilimum olumsuzlukların birinci derecede failisorumlusu ABD yönetimidir Bugün Mescid-i Aksa/Batı Şeria’da yaşananlardan dolayı İsrail’i/buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz.

İsrail’i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz."

Etiketler: Trump, kudüs, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, abd
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