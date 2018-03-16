Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AP terör örgütleriyle dayanışmayı tercih etmiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) skandal Afrin kararına tepki gösterdi.

Bozdağ sosyal medya hesabından şunları söyledi:

- Suriye’de durum” başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir. Bu kararıyla AP; söz konusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir.

"Gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır"

- Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. Zeytin Dalı Harekatı;sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak;teröristlerden bölgeyi arındırmak; bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır. Terörle mücadeleye destek vermesi gereken; buna karşı çıkarak AB’nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir.

"AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir"

- Avrupa’nın geleceğini terör örgütleriyle, eli kanlı teröristlerle işbirliğinde görenler, AB’ye de AP’ye de Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler. AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin’deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur,barış,güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir.

1)”Suriye’de durum” başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir.



Bu kararıyla AP;sözkonusu Türkiye olunca adil,objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 16 Mart 2018

AP'nin aldığı skandal karar

AP Genel Kurulu, Türkiye'nin terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınamıştı.

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istenmişti.

Bazı milletvekillerinin terör örgütlerine destek çıkmasına ve binası önünde YPG/PKK'lıların gösteri yapmasına göz yuman AP, Zeytin Dalı Harekatı'nı da eleştirerek harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığını söylemiş ve Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini istemişti.

Kaynak: TRT Haber