Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Bozdağ, “Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım” dedi.

Terörle mücadelenin seçim var diye askıya alınamayacağını dile getiren Bozdağ, “Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. Bozdağ, OHAL’in uzatılmayarak kaldırılabileceğini söyledi.

Bozdağ bedelli askerlik konusunda, “TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak” dedi.

Kaynak: AA