  • 18 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.715
    EURO 5.479
  • BIST 93451.85
    ALTIN 194.177
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Alman hükümetinin Adil Öksüz’ün Almanya’da olup olmadığına dair açıklama yapması gerektiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Bozdağ, “Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım” dedi.

Terörle mücadelenin seçim var diye askıya alınamayacağını dile getiren Bozdağ, “Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. Bozdağ, OHAL’in uzatılmayarak kaldırılabileceğini söyledi.

Bozdağ bedelli askerlik konusunda, “TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak” dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER