Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Allah'ın izniyle 2019'da bütün oyunları bu millet bozacaktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Allah'ın izniyle 2019'da bütün oyunları bu millet bozacaktır. Kim hangi ittifakı ararsa arasın biz milletle ittifak etmişiz. Allah'ın izniyle 2019'da da yerli ve milli duranlar, milletiyle ittifak edenler yine kazanacak." dedi.

Bozdağ, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bütün dünyanın 2019 yılı gelirken Türkiye'ye baktığını, Türkiye'de olup bitenleri kendi ülkelerinde olup bitenler gibi yakından takip ettiğini gördüklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Dünya, güçlenen, gelişen, büyüyen, değişen Türkiye'den, bölgesinde huzur ve istikrar aracı olan Türkiye'den rahatsız. Bu istikrarın anahtarı olan AK Parti'nin, bu istikrarın esas tesis edicisi ve yürütücüsü, hareketimizin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yönetiminden gitmesini istiyorlar. Bunun temini için binbir türlü hesap yapılıyor. Şimdiden kıyıda kenarda olanlar harekete geçiyor. Niçin? Kazanmak için değil, kaybettirmek için. 'AK Parti'den acaba ne tırtıklarım? AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına, Binali Yıldırım ve arkadaşlarına gönül veren AK Partililerin kaçının oyunu 2019'da cebimize aktarabiliriz?' Bütün hesap bunun üzerine yapılıyor. Bütün oyun bunun üzerine kuruluyor. 2019'daki tuzakları, oyunları, planları bozacak yine AK Parti'ye gönül veren aziz vatandaşlarımızdır. Kayıp çağrısı yapanlara da Türkiye'de başka hesap tutanlara da Cumhurbaşkanımızı yemek ve AK Parti'yi göndermek isteyenlere de Türkiye'de 'Dünya 5'ten büyüktür, Kudüs Filistin'in başkentidir' diyen ülkeden tahammül edemeyenlere en büyük cevabı sandıkta siz vereceksiniz.

Allah'ın izniyle 2019'da bütün oyunları bu millet bozacaktır. Kim hangi ittifakı ararsa arasın biz milletle ittifak etmişiz. Allah'ın izniyle 2019'da da yerli ve milli duranlar, milletiyle ittifak edenler yine kazanacak. Bu ittifaka yan bakanlar yine millet tarafından arkasına kös kös baka baka gönderilecekler."

Kaynak: AA