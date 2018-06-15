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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AK Parti terör örgütlerine meydanı bırakmadı, bırakmayacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AK Parti terör örgütlerine meydanı bırakmadı, bırakmayacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

 


 

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve partililere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"İbrahim Halil Yıldız'ın hayatını kaybeden kardeşine ve diğer yakınlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralalılara acil şifalar diliyorum. Şiddet ve kanla demokratik rekabeti kirletenler, demokrat olamazlar; hak ve özgürlükten dem vuramazlar. AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır."

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Suruç saldırı, şanlıurfa, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda
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