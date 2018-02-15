Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli." dedi.

"ABD kabul etmese de gerçek budur"

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya desteğini değerlendiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"PYD/YPG terör örgütüdür ve PKK tarafından kurulmuştur, yönetilmektedir ve Türkiye'ye karşı da PKK onlarla beraber bugün terör eylemleri yapmaktadır. Amerika kabul etse de gerçek budur, kabul etmese de gerçek budur."

"ABD Türkiye'ye inanmazsa yanlışa devam eder"

ABD'nin, terör örgütleri konusunda Türkiye'nin görüşlerini dikkate almasının önemine işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Amerika eğer Türkiye'nin görüşlerine itibar ederse, bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra sürdürmekten kurtulur. Eğer Türkiye'ye inanmazsa, terör örgütünü destekleme yanlışına, terörü besleme yanlışına bundan sonra da devam eder."

"Bir milim geri gitmemiz mümkün değil"

Türkiye'nin, bölgede bir terör koridoru oluşturulması konusundaki duruşunun net olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şu çok net, bir defa PYD/YPG ve bölgede bir terör koridoru oluşturulması, terör devleti yapılandırılması ve buna gidecek bütün süreçler konusunda Türkiye kapalıdır. Bu konularda istedikleri kadar konuşsunlar, bizim bir milim geri gitmemiz mümkün değildir."

"Güneş'e başka isim vermenin faydası yok"

Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyareti sırasında PYD/PKK ile ilgili gündeme gelecek konulara ilişkin şunları kaydetti:

"Bizi ikna etmekten, olan bir gerçeği başka tür gibi görmemizi istemekten vazgeçmeleri lazım. Bizim bu noktada iknaya ihtiyacımız yok. Çünkü artık gerçek ortada. Güneşe başka bir isim vermenin kimseye bir faydası yok. Güneş, güneştir. Bu kadar ayan beyan ortada olan bir konudur."

"Bu destekler kesilmeli"

PYD/YPG terör örgütü olduğuna bir kez daha dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör örgütüne Türkiye'nin dostu ve müttefiki olan ABD'nin destek vermesi, silah vermesi, mühimmat vermesi, eğitim donatım yapması, askerlerinin onlarla beraber oturup kalkması Türkiye'ye karşı yapılan en büyük yanlışlıktır, bu kabul edilemez bir durumdur. Bu destekler kesilmeli. Verilen silahlar geri toplanmalı. Bundan sonra herhangi bir destek kesinlikle verilmemeli."

"Türkiye'nin göz yummasını kimse beklememeli"

DEAŞ'a karşı mücadeleyi dünyada en iyi yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bunu da biz ABD ile pekala yapabiliriz. Ama burada bir terör devleti yapılanmasına, PKK terör örgütünün yavrularının serpilip büyümesine Türkiye'nin göz yummasını kimse beklememelidir." dedi.

"Türkiye ile ABD arasında bir karşı karşıya gelmenin olacağına ihtimal vermiyorum"

Menbiç'e olası harekatla ilgili olarak, "Bunların içerisine ABD askerlerinin de girmemesi lazım. Bunların içerisine girdiğinde o mücadele sırasında, kimseye kimlik sormuyoruz, mücadele teröristle, terör örgütleriyle yapılıyor. Bu noktada Türkiye ile ABD arasında bir karşı karşıya gelmenin olacağına ihtimal vermiyorum." sözlerini kullandı.

Kaynak: AA