Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AA'ya yapılan alenen iftiradır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu seçim ve önceki seçimlerin hepsinde Anadolu Ajansı, yanlış veya eksik sonucu hiçbir vakit vermemiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ sosyal medya platformu Twitter üzerinden Anadolu Ajansı'na yönelik saldırılara tepki gösterdi.

AA'ya yapılan alenen iftiradır

Anadolu Ajansı her seçim olduğu gibi bu seçimde de en doğru seçim sonuçlarını açıklıyor. Bu seçim ve önceki seçimlerin hepsinde Anadolu Ajansı, yanlış veya eksik sonucu hiçbir vakit vermemiştir. Aksini iddia, alenen AA’ya iftiradır.

"Seçimi kaybedeceklerini anlayınca tehdit ediyorlar"

Seçimi kaybedeceğini daha sandıklar açılmadan anlayan CHP ve Adayı, YSK’yı ve Anadolu Ajansını hem tehdit ediyor, hem de hedef gösteriyor. Bu tehdit, tahrik provakasyonu yapanlar; kendilerini haklı gösteren bir örnek gösteremiyorlar, gösteremezler de. Çünkü böyle bir örnek yok.

"Milletin iradesine saygı duyan seçim sonuçlarını saygıyla karşılar"

Demokrat olan ve milletin iradesine saygı duyan herkes,seçim sonuçlarını saygıyla karşılar ve milletin kendine verdiği demokratik mesajı alır, kendini ve politikalarını da bu mesaj doğrultusunda yeniden gözden geçirir. Bunlar, hala millete güvenmeyi ve saygı duymayı öğrenemedi.

"Siyasiler aklı selimle hareket etmelidir"

Herkes aklı selimle hareket etmelidir. Öncelikle de siyasetçiler aklı selimle hareket etmelidir. Yalanlar, iftiralar, tehditler ve tahrikler herkese zarar verir ama milletin iradesiyle oluşan seçim sonuçlarını değiştirmez, değiştiremez.

Kaynak: TRT Haber