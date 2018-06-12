Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kırıkkale'de yaşayan Kırşehirli iş adamları tarafından Kapalı Cumaertesi pazar yerinde verilen iftar programında, Türkiye'nin dört bir yanında huzur, güven ve barış içerisinde ramazanı idrak ettiklerini söyledi.

Ramazanın bir yandan manevi iklimde geçerken öte yandan da yaklaşan 24 Haziran seçimleri nedeniyle de bir seçim atmosferi içerisinde geçtiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının manevi ikliminden bir yandan Müslümanlar olarak nasiplenirken öte yandan önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı, yasama ve denetim faaliyetlerde bulunacak milletvekillerini seçmenin arifesindeyiz. 24 Haziran seçimleri şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Türk ve siyasal tarihi bakımından yeni bir dönüm noktasıdır, bir milattır. Çünkü 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda cumhuriyet tarihinden bu yana yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde hükümet sistemimizi değiştirip cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla beraber yürürlüğe koyacağız. Yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Yeni bir sayfayı birlikte yazacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacak. Mesele memleket meselesidir. Sadece bir ilin bir ilçenin değil hepimizin ortak meselesidir. Bu milletin önünü kesmeye çalışanlara millet sandıkta bir bozgun, Osmanlı tokadı vuracaktır."

Bozdağ, bütün adayların meydanlarda olduğunu, heybesinde ne varsa aziz millete anlatmaya, onların reylerini talep etmeye devam ettiğini ifade etti.

Seçimlerde esas hakemin Kırşehirlilerin, Yozgatlıların, Kırıkkalelilerin ve 81 milyon aziz vatandaşların olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız herkesi dinleyecek, herkesi değerlendirecek sonunda vicdan terazinizde tartacak, doğru kararı vereceksiniz. Bundan zerre şüphemiz yoktur. Bugüne kadar hep doğru karar verdiniz şimdide inanıyorum ki doğru kararı vererek milletimizin önünü, yönünü yeniden açacak ve belirleyeceksiniz. Adaylar seçim beyannamelerini de açıkladılar. Cumhurbaşkanımız 24 Mayıs'ta yeni dönemde Türkiye ve Türk Milleti için neler yapacaklarımızı bir bir aziz milletimizle paylaştı. Biz geçmiş 16 yılda Kırıkkale için Türkiye için yaptıklarımızı anlattık ve teminat gösterdik. Gelecek 5 yıl için bu teminatla sizlerin duası ve desteğine yeniden talibiz. Diğer partilerin seçim beyannamelerine baktığınız zaman onlar Türkiye için yeni şeyler söylemiyorlar. Gelecekten bahsetmiyorlar. Onlar geriye dönüp bakıyorlar Türkiye'yi geriye götürmekten bahsediyorlar eski Türkiyeyi vaat ediyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar. Parlamenter sisteme geri döneceklerini söylüyorlar."

Bozdağ, muhalefet partilerinin millet ittifakı adında bir ittifak kurduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Birbirine benzemeyen 5 parti bir araya geldi. Saadet Partisiyle CHP'nin yüz kalemini ele alsak bir tanesinde ortaklığı var mıdır? Yok. Diğerleriyle ortaklığı var mıdır? Onlarla da yok. Birbirlerine fikren benzemiyorlar. Politikaları, programları, ahlakları ve kültürleri benzemiyor, çok farklılar ama bir aradalar. Bir de bu ittifakın bir de müttefiki var. Oda HDP, içine almadılar. Çünkü Kırıkkale gibi muhafazakar, milliyetçi yurttaşlarımızın olduğu yerlerde terör sevicileriyle ittifak yaptınız diye bu ittifaktaki partilere millet oy vermez diye almadılar. Milleti aldatmak, gözünü boyamak için yaptılar. Görüyoruz ki HDP'de bu ittifakın doğal bir üyesidir. Birlikte aynı hedefe koşuyorlar."

Kaynak: AA