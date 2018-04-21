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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan 'deizm' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan 'deizm' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların ve İmam Hatip Öğrencilerinin deizme kaydığı söylemleri, kirli bir tuzak, kirli bir operasyon ve saldırıdır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağdan deizm açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Deizmin kabulünün, Allah'ın Kur'an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam'ın temel pek çok ilkesini reddetmek olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar Müslüman ya da İHL'li olsun. İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan 'hadi oradan bre ebleh!' demeliyiz. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar, Kur'an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam'ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler. Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar, onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları İslam'dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler."

Kaynak: AA

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