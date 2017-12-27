  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.815
    EURO 4.54
  • BIST 112149.71
    ALTIN 157.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan CHP'li Aldan'ın KHK açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan CHP'li Aldan'ın KHK açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "CHP ve Kılıçdaroğlu disiplin sürecini işletmezse, bu hakarete destek vermiş demektir." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağdan CHPli Aldanın KHK açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, yayımlanan son KHK'ler hakkındaki açıklamalarıyla 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu millet sizi affetmeyecek

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

 

"Edep, ahlak, izan dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle Aldan'ı şiddetle kınadığını" aktaran Bozdağ, Aldan'ı, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz'da destansı bir mücadeleye, zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet etti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ayrıca CHP'yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seviyesiz, edep,ahlak ve izan dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş demektir. Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı, en son 15 Temmuz'da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür. Ne mutlu o kahramanlara, ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara."

 

 

Aldan, katıldığı bir radyo programında 696. sayılı KHK'nin 121. maddesindeki düzenlemeyi eleştirmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: KHK açıklaması, CHP'li Aldan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER