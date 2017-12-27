Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan CHP'li Aldan'ın KHK açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, yayımlanan son KHK'ler hakkındaki açıklamalarıyla 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret ettiğini belirtti.

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CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

1)CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan, son KHK hakkında yaptığı açıklama ile; 15 Temmuz şehitlerine,gazilerine, şehit yakınlarına ve hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret etmiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Aralık 2017

"Edep, ahlak, izan dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle Aldan'ı şiddetle kınadığını" aktaran Bozdağ, Aldan'ı, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz'da destansı bir mücadeleye, zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet etti.

2)Edep,ahlak,iz’an dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle CHP milletvekili Aldan’ı şiddetle kınıyor;15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından,şehit yakınlarından,gazilerden ve 15 Temmuz’da destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Aralık 2017

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ayrıca CHP'yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seviyesiz, edep,ahlak ve izan dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş demektir. Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı, en son 15 Temmuz'da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür. Ne mutlu o kahramanlara, ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara."

3)Ayrıca CHP’yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu,bu edep,ahlak ve iz’an dışı seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz,şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Aralık 2017

4)Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da; seviyesiz, edep,ahlak ve iz’an dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş,demektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Aralık 2017

5)Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine,egemenliğine,bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı,en son 15 Temmuz’da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür.Ne mutlu o kahramanlara! Ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara! — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Aralık 2017

Aldan, katıldığı bir radyo programında 696. sayılı KHK'nin 121. maddesindeki düzenlemeyi eleştirmişti.

Kaynak: AA