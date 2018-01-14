Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Yozgat, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelecektir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat'ın Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli yatırımları AK Parti hükümetleri döneminde aldığını söyledi.

"Yozgat, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelecektir"

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de yola çıktığı günden itibaren Yozgat'ın en büyük desteği veren illerden olduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Yozgat'ı Yozgatlıları çok iyi biliyor. 2001'de yola çıktığı günden beri AK Parti ile Cumhurbaşkanımızla beraber Yozgatlılar yol yürüdü. Her seçimde AK Parti'yi Yozgat'ın birincisi, Türkiye'nin birincisi yapmak için dualarıyla, reyleriyle destek oldular. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın Yozgat'taki en büyük destekçisi olan değerli dostlarım, sizin sayenizde Türkiye büyüdü, Yozgat büyüdü. Sizin sayenizde, kurulan tuzaklar bir bir bozuldu. Bugün gölgesinde huzur, istikrar adası, güçlü bir Türkiye varsa aziz milletimizin duası, desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesindedir. Türkiye, bu süreçte çok şey kazandı. Yozgat'ımız da AK Parti iktidarıyla çok şey kazandı. Bölünmüş yollarıyla, üniversitesiyle, toplu konutuyla, adalet saraylarıyla, şehir hastanesiyle Yozgat'ın dört bir yanı AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın Yozgat'a vurduğu damgalarla kuşatılmıştır. İnşallah 2019’da hızlı tren ve 2020'de havalimanıyla Yozgat, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelecektir. Bu hizmetlerden dolayı Yozgat'a vermiş olduğu önemden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında Başbakanımıza ve hükümetimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar Yozgat'la ilgili hangi konu gündeme geldiyse orada Sayın Cumhurbaşkanımız Yozgat'ın bir dediğini iki etmeyen iradeyi ortaya koymuş, olmazları Yozgat lehine olur etmiştir. Bundan sonraki süreçte de Yozgat'ımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Bozdağ, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve bu süreçte Yozgat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği vereceğinden şüphesi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yozgat, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesini AK Parti'nin anayasası haline getiren Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu ilkeleri korumaya, yüceltmeye ve bu ilkelerle kavgası olanlara karşı onunla mücadele etmeye kararlı bir ildir. Bugüne kadar 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında verdiğimiz gaziler ve şehitler, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiği şehitler, gaziler, yüce değerler uğruna neler yapabileceğimizin göstergesidir. Bundan sonra da tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyerek bu milletin ve devletin liderinin arkasından Yozgat, yek vücut olmaya Allah'ın izniyle devam edecektir. '2019'da Yozgat'ı yeniden AK Parti'ye, onun liderine, Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren iller arasına sokmaya var mıyız? Buradan 2019'da Cumhurbaşkanımızı kaybettirmek için bir araya gelen, dışarıda, içerideki bütün çevrelere 'hadi oradan, biz liderimize sahip çıkmaya hazırız' demeye var mısınız?' Allah sizlerden razı olsun."

Kaynak: AA