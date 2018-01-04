Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Yargılama süreci verilmiş kararın ilanı için zorunlu usulün tamamlanmasıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki skandal kararı, "siyasi bir kumpas davası" olarak değerlendirdi. Bozdağ, "Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz." dedi.

Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yaptı. Kararın sürpriz veya şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Bozdağ şunları söyledi:

"Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez."

Davanın FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı işbirliğinin somut ispatı olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır." dedi.

1)Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır.



Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır.



Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

2)Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir.



Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

3)Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır.



Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

4)Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir.



Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz.



Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber