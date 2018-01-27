Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Ya görevlerini bırakmalılar ya da adlarındaki Türk ismini çıkarmalılar

Afrin Harekatı'nı "savaş" olarak niteleyen Türk Tabipler Birliği (TBB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) yönelik tepkiler sürüyor.

Bir eleştiri de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

"Bu yönetimlerin teröre destek verdiği açıktır"

"Bu yönetimlerin, bugüne dek terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir eleştiri dahi yapmadığı ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır."

"Kimleri temsil ediyorlar?"

"İnsan Hakları ve barış kavramları; artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi,TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabib, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar?"

1)Türk Tabibler Birliği(TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)yönetimleri,bugüne dek terör örgütlerinin,teröristler,terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir eleştiri dahi yapmadığı,ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 27 Ocak 2018

"Bu şekilde asla Türk ismini kullanamazlar"

"Bu haliyle;Türk Tabibler Birliği yönetimi,Türk tabiblerini;Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi,Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında “Türk” ismini kullanamazlar."

"Utanç verici"

"Türkiye’de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabib, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabibler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur."

"Terör sevici bu yönetimler değiştirilmeli"

"Türk Tabibler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri,ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki”Türk”ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabibler ile mühendis ve mimarlar,terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir."

Kaynak: TRT Haber