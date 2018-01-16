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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Üzeri örtülmüş büyük zaferi TRT ekrana taşıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Üzeri örtülmüş büyük zaferi TRT ekrana taşıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Şanlı tarihimizin üzeri örtülmüş büyük zaferini TRT, Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi ile bugünlere taşıyor" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtımı gerçekleştirilen dizi öncesinde konuştu.

Bozdağ, "Türk tarihinin ve Türk milletinin büyük zaferi, ama maalesef üzeri örtülmüş başarı hikayesi. 1916'da yaşanan bu zafer 2016 yılına kadar neredeyse Türkiye'nin gündeminde yok, Türkiye'nin okullarında, üniversitelerinde, kitaplarında yok. Üzeri örtülmüş böyle kahramanlık var mı yok mu kimse bilmiyor. TRT, şanlı tarihimizin üzeri örtülmüş büyük bir zaferini kahramanlık başarı hikayesini Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi ile bugünlere taşıyor. Şanlı tarihi canlandırıyor ve şanlı tarihi bugün yaşanır hale getiriyor, yeni nesillere ve geleceğe aktarıyor. " dedi.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, Osmanlı Devleti'nin 1916'da Irak'ın Kut şehrinde İngilizlere karşı kazandığı zaferi anlatacak.

TRT1'in sevilen ve yurtdışında da büyük ilgi gören dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi 'Mehmetçik Kut'ül Amare' 18 Ocak'ta TRT1'de izleyici ile buluşacak.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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