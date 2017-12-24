Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye ne zaman 'imdat' diyene ölüm yolunu göstermiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ceylanpınar TİGEM Konferans Salonu'nda partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de çatışmalar ve iç savaş çıktığında bazı kişilerin bölgeden kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlattı.

"Batı 'kimse gelmesin' diye halk oylaması yapıyor" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Batı'ya bakın ne yapıyorlar 'kimse gelmesin' diye halk oyması yapıyorlar. 'Bir kişi alalım mı almayalım mı' diye. 'Ne kadar alalım ne kadar almayalım' diye. Bunu yapıyorlar. Bir ülke, aile düşünelim. Bir apartmanda oturuyorusunuz. Apartmanın bir katında yangın çıkıyor insanlar bağırıyor feryat ediyor 'Bizi kurtarın, imdat' diye. Siz alt komşu, üst komşu yan komşular, yangını gördünüz feryat figanı duydunuz ve yanan insanların kokusunu da oradan duydunuz. Vicdan sahibi insan yan gelip yatar mı? 'Bana ne yav' der mi yoksa bu yangını söndürmek için imdada mı koşar. 'Gücüm yetmez' diye düşündüğünde gücü yetenleri çağırıp buradaki insanları kurtarmak mı ister. Hangisini yapmak ister, insan olan yan gelip yatmaz. 'Ben bunları görmeyeyim' diye gözünü kapatamaz, 'Ben bunları duymayayım' diye kulaklarını kapatamaz. Kalkar onların imdadına koşar." şeklinde konuştu.

"Silahlar ölüm kusuyordu"

Olayların bir kısmının Türkiye sınırında meydana geldiğini ve sınırın diğer tarafından doğrultulan silahların ölüm kustuğunu vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi diyorlar ki 'Siz ne yapın, siz de bu tarafa askeri dikin tankı topu dikin, bu tarafa gelirseniz biz öldürürüz, öbür tarafa giderseniz Esad öldürecek, ölümden ölüm beğen, Türk askeri mi öldürsün Esad'ın askeri mi öldürsün.' Bunun Müslümanlıkla, insanlıkla bir bağdaşır yönü var mı? Biz büyük devletiz büyük milletiz diyoruz öyleyse büyük millet ne zamandan beri imdat deyip kapısına gelenlere ölüm yolunu göstermiştir. Tarihte bunun örneği var mıdır, yok. Ama bakın bunu anlamayan pek çok çevre var, Türkiye’nin ana muhalefeti de buna dahildir. Milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için de bunu kullanıyorlar. Şimdi son zamanlarda dillerine dolamışlar, 'Türkiye yardım yaptı şu kadar peki bu yardımı niye yaptı, niye bu kadar yaptı bunun bir dökümünü yapın.' Bakın Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı bunu niye söylüyor biliyor musunuz bunu söylemesinin tek nedeni var, Türk toplumuna kafasına ve kalbine fitne tohumu ekmek, bak bu kadar paranızı bu hükümet ne yapıyor, bunlara veriyor siz bunu görün görün demek.'

Yardımlar sürecek

Türkiye'nin yardımlarını bundan sonra da devam ettireceğine dikkati çeken Bozdağ, Suriye'deki çatışma bittikten huzur, güven ve barış ortamı tesis edildikten sonra orasının da yaşanabilir bir yer haline geleceğini belirtti.

Bozdağ, "İnşallah 2018 Suriye'deki soruna siyasi çözüm bulunması bakımından önemli bir yıl olacaktır, çünkü Soçi'deki zirve önemli sonuçlar verdi. Ben 2018'in bu anlamda da olumlu sonuçlara gebe olduğunu tahmin ediyorum. Umarım öyle olur oradaki çatışmalar biter." dedi.

"PKK'yı uluslararası çevreler destekliyor"

Bekir Bozdağ, PKK'nın da yaptığının DEAŞ'la aynı olduğunu onların da uluslararası çevreler tarafından desteklendiğine işaret etti.

Terör örgütlerinin silah olmadan eylem yapamayacaklarını tek başına paraya sahip olmanın yeterli olmadığına değinen Bozdağ, "Kim veriyor silahı başka ülkelerden alıyorlar. Eğitimi başka ülkeler yapıyor, bunların eğitim bildiği yok, biz biliyoruz kimin eğittiğini. Lojistiği onlar yapıyor, niçin yapıyorlar bölgede terör olsun bizim istediğimiz adımları istediğimiz zaman atalım diye. İşte PKK'nın hendek teröründe çözüm sürecine giderken bu terör sorunun bitmesin diye bunlar yapıldı." diye konuştu.

PKK'nın hendek terörü döneminde bölgede vatandaşların hayatı zorlaştığını pek çok insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bekir Bozdağ, "Kim kazandı bu terör eylemlerinden? PKK'yı yemleyenler, yularını elinde tutanlar kazandı. Bakın çok net ve inanarak söylüyorum. PKK terör örgütü için Kürtçülük ölecek ve öldürecek Kürt çocuklarını aldatmak için kullanılan bir şekerdir. DEAŞ terör örgütü için İslam ise ölecek ve öldürecek insanları kandıracak bir şekerdir. Bunların ne Kürtlükle ne de İslamla ilgisi vardır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı @bybekirbozdag, AK Parti Ceylanpınar Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/WXbvGtMlGv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2017

Kaynak: AA

