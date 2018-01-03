  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye meşru yol dışında iktidara gelmeye karşıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye meşru yol dışında iktidara gelmeye karşıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye meşru yol dışında iktidara gelmeye karşıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, İran’da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, İran’daki olayları yakından takip etmektedir. İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır. İran'da iktidarın ve halkın, sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz." İfadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki protestolarla ilgili, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır." dedi. Bozdağ, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Türkiye, İran’daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye, İran’da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir.

İran’ın huzur, sükun, barış ve istikrarı, İran, İran halkı ve bölgemiz için önemlidir.

İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır.

İran’da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.

Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır." dedi.

 

 

 

 

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta başladı

Olaylar, Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybetti, 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındı.

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