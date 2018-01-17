Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türkiye artık sabrının son noktasına gelmiştir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere TBMM'ye gönderilmiştir. Görüşmeler neticesinde kabul kararıyla OHAL uzatılacaktır. Terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele yürütülmektedir.

- Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Suriye'de yaşanan hadiseler Türkiyenin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiyenin sınırlarını tehdit ettiğini görüyoruz. Suriye Sınır Güvenliği görev gücü adı altında terörist bir yapılanmanın terörist bir ordu oluşturulması çabası gözüküyor. Hem bölgede bir terör koridoru oluşturulması hemde sınır güvenliği adı altında terörist bir ordu oluşturulması bunun desteklenmesi milli güvenliğimiz açısından açık bir tehdittir.

- Türkiye kendi milletinin ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları yapacaktır yapıyorda. Riskleri ortadan kaldırmakta netice alınamayabilir, daha büyük riskleri almak gerekir. Türkiye daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren adım olduğunda onu atmaktan çekinmeyecektir. Türkiye bir terör koridorunun oluşturulmasına terörist bir ordu kurulmasına ve kurdurulmasına destek verilmesine defalarca aleni bir şekilde söyledik. Orada yapılan yanlışlıklara hep vurgu yapıldı. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ile işbirliğinin yanlışlığını hep vurguladı. Silah yardımı yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Türkiyenin daha fazla sabır göstermesini kimse beklemesin. Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır.

- Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki gelişmelerle ilgili Türkiye bugüne kadar diplomatik kanalları sonuna kadar kullandı. Türkiye istediklerini net şekilde söyledi. Biz bugüne kadar ABD'ye PKK terör örgütüdür PYD/YPG'de bu örgütün Suriye'deki koludur. DEAŞ'ta terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi biz yapalım dedik. Ancak PYD/YPG ile işbirliğini ABD tercih etti. Vahim gelişmelere bu yanlışlık kapı araladı. Terör örgütüne silah vermeyin dedik. DEAŞ'a karşı kullanılacak silahlarda değil. DEAŞ'ın hava unsuru yok. Baktığınızda hava unsurlarına karşı kullanılacak silahda var. Biz toplayacağız diyorlar. Ama abiz arazide hangi silahların verildiğini bunların ne kadar olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Elimizde net bilgiler var. Verilen sözlerin yapılan açıklamaların araziye yansımasını hep arzu ettik. Bugüne kadar ABD yönetiminin Suriyedeki gelişmelerle ilgili bize söyledikleriyle arazide yaptıklarıyla ilgili çok büyük çelişki var. PYD-YPGye verilen silahların toplanması ellerinden alınması çağrısını yapıyoruz. Desteğin sonlandırılması son derece önemli. Terör koridorundan vazgeçilmesi ve terörist ordu oluşturulması gayretinden vazgeçilmeli.

- ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden bir terör yapılanmasına destek vermesi kabul edilemez, izah edilemez. Biz yakinen takip ediyoruz olup bitenleri. ABD ile Rusya ile görüşmeler sürüyor. Türkiye türk milletinin bekası için atması gereken adımlarla ilgili kimseden icazet almaya ihtiyacımız yok.

- DEAŞ ile en etkili en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye'dir. Hem Irak'ta hem Suriye'de mücadele ettik. Bu terör örgütüne en büyük zaiyatı biz verdik. Attığımız adımlar net. PYD-YPG ile işbirliği içerisinde ABD'nin yaptığı Rakka operasyonunu daha dün gibi hatırlıyoruz. DEAŞ PYD YPG ile anlaştı. Teröristler ABDninde bilgisi dahilinde koridor açtı. Araçlara dolup oradan ayrıldılar. Nereye gittikleri anlaşma içerisinde var belliki. Burada samimi mücadele olmadığını net şekilde görüyoruz. Bazı DEAŞ'lı teröristlerin PYD saflarına katıldığını haberlerde gördük. DEAŞ bahane edilme suretiyle bölgede çalışmalar yapılıyor. Herşey orada. DEAŞ kalmadı. Öyleyse sadece DEAŞ'ı yok etmek bahanesiyle bölgede bulunuyorsa bu silahları neden veriyor? DEAŞ bu işin sadece kılıfıdır.

- Suriye'de bir terör koridoru oluşmasını oluşturulmasını engellemek. Suriye sınırında Türkiyeye yönelmiş her türlü tehditi etkisizleştirmek. Bölge insanının can ve mal güvenliğini tehdit etmesi bakımından Afrin'de Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği takdirde adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız. Başkaları ne der ne demez atacağız. Bir gece ansınızın Cumhurbaşkanımız gelebiliriz dedi. Zamanı belli değil.

- (Uyum yasaları hazırlığı) Yasalar hızlı bir şekilde parlamentoya gönderilecektir.

- CHP anamuhalefet partimiz. İktidar alternatifidir. CHP bir il başkanı seçti. CHP gibi Türkiyenin en köklü partisinin İstanbul gibi Türkiyenin en büyük ilinin il başkanlığını milli ve manevi değerlerle kavgası olan ecdadımıza iftira eden sokak eylemcisi, marjinal zihniyete sahip birisinin seçilmiş olması gerçekten çok manidardır. Üzüntü verici bir durumdur. CHP bu tutumuyla marjinal bir zihniyetin yanında saf tutmuştur. CHP Türkiyeyi yönetmeye talipse bu devlete seri katil diyen birisini partisinde il başkanı yapamaz. Yapanda Türkiyeyi yönetemez. Türkiye de buna iktidar vermez. CHP gittikçe marjinalleşmektedir bundan rahatsızız. Bunun cevabını halk verecektir. Vatandaşlarımız vakti geldiğinde devlete seri katil diyen ecdadımıza iftira eden kadınlarada hakaret eden birisini terör örgütlerine müzahir olan birisini il başkanı yapmanın bedelini elbet ödeyecektir. Bu yanlış hesabın bedeli sandıkta görülecektir. Türkiyede ilk defa CHP için söylüyorum böyle bir il başkanı oldu.

- (KİT'lere kadro) Başbakanımızın yaptığı açıklama çok net. KİT'lerde çalışan işçilerin kadrolu olmayanların kadroya alınmasına ilşkin bir yöntem ortaya koydu. Bu yöntem takip edilecek. Zaman içinde hepsi kadrolu işçi haline gelmiş olacaktır.

Kaynak: TRT Haber