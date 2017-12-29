Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibinin serbest bırakılmasına ilişkin, Myanmar’da yaşanan haksızlıkları doğru ve objektif bir şekilde dünyaya duyurmak için en zor şartlar altında çalışırken gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Bozdağ, Myanmar'da, Arakanlı Müslümanların yaşadığı katliamları dünyaya duyurmak için haber belgesel çalışmaları yaparken gözaltına alınan ve yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan 4 kişilik TRT World ekibinin, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakılmasına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

TRT World'ün, doğru ve objektif habercilik anlayışı ve haberleriyle sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, mağdurların, "eşitlik", "hak" ve "adalet" diyen herkesin bağımsız ve objektif sesi, gözü, kulağı olduğunu belirten Bozdağ, TRT World'ün, dünyanın en zor coğrafyalarında bile korkusuzca, cesaretle doğru ve objektif habercilik yaptığını vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnsanlar, dünyanın dört bir yanında olup bitenler hakkında doğru bilgi, haber ve görüntülere TRT World üzerinden ulaşmaktadır. Myanmar'da yaşanan haksızlıkları doğru ve objektif dünyaya duyurmak için en zor şartlar altında çalışırken gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. TRT World bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanında yaşayanların haklı ve doğru sesi olmaya ve dünyanın dört bir yanına doğru haberler ulaştırmaya devam edecektir. TRT World'ün cesur çalışanlarını gönülden kutluyorum."

TRT World’ün cesur çalışanlarını gönülden kutluyorum.

1)TRT World,doğru ve objektif habercilik anlayışı ve haberleriyle;sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, mağdurların, eşitlik,hak ve adalet diyen herkesin bağımsız ve objektif sesidir/

gözüdür/kulağıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 29 Aralık 2017

2) TRT World, dünyanın en zor coğrafyalarında bile korkusuzca ve cesaretle doğru ve objektif habercilik yapmaktadır.



İnsanlar; dünyanın dört bir yanında olup bitenler hakkında doğru bilgi,haber ve görüntülere TRT World üzerinden ulaşmaktadır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 29 Aralık 2017

3)Myanmar’da yaşan haksızlıkları doğru ve objektif dünyaya duyurmak için en zor şartlar altında çalışırken gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 29 Aralık 2017

4)TRT World bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanında yaşayanların haklı ve doğru sesi olmaya ve dünyanın dört bir yanına doğru haberler ulaştırmaya devam edecektir.



TRT World’ün cesur çalışanlarını gönülden kutluyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 29 Aralık 2017





