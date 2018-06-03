Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliği'nde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Apolet sökme görevi Sayın İnce'ye mi verildi?

"İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?"

"İsmail Temel Paşa devletin, milletin hukukunu ölümüne müdafa etmiştir"

"İsmail Temel Paşa, bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir."

"Kimsenin gücü yetmez"

"Bir komutanın, Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir."

"FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar"

"Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dün Nevşehir'de yaptığı konuşmasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'le ilgili "Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." demişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Aksaray'da yaptığı konuşmasında "Biliyorsunuz, CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber