Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Rejimin bu yönde adım atması çok büyük felakete yol açar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Çocukları Koruma Komisyonu kurulacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, çocuk istismarı konusuyla ilgili "6 Bakandan oluşan komisyon kuruldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak. Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 6 Bakandan oluşan komisyon kuruldu, amaç çocukların daha etkin korunması.https://t.co/ItShRxy90p pic.twitter.com/KH3nb2W6mX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2018

Bozdağ, 12 yaşı doldurmamış çocuklar için de ayrıca bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1651 oldu

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nda kararlı olduğunu aktaran Bozdağ, "Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Harekattan bir geri dönüş söz konusu değildir.Türkiye, bütün hedeflerini gerçekleştirene dek devam ettirecektir." diye konuştu.

"Suriye'de rejime bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır"

Suriye'de rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddialarına cevap veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır ve gerçek dışıdır. Suriye yönetiminin bölgeye herhangi bir güvenlik gücünü göndermesi söz konusu değildir. Rejimin bu yönde adım atması bölge bakımından çok büyük felakete yol açar. Rejimin terör örgütlerini korumak için Afrin'e asker göndermesi başka olumsuzluklara neden olacaktır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Suriye yönetiminin Afrin'e güvenlik güçlerini gönderdiğine dair bir bilgi yok.https://t.co/ItShRxy90p pic.twitter.com/uOpD4iwui1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2018

"Umarız harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla çözülür"

Türkiye ile ABD arasında üç ayrı mekanizmanın oluşturulacağını söyleyen Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi Suriye konusunu, ikincisi adli konuları, üçüncüsü de Irak'ta olup bitenleri ele alacaktır. 14 Mart'tan önce Washington'da toplanılacak. Eş zamanlı toplanarak gündemleri görüşecekler ve karara bağlayacaklar, bunların içinde Münbiç konusu da olacak. Türkiye, Münbiç konusunda kararlıdır. Afrin'deki teröristleri nasıl temizlediysek, oradakiler de temizlenecektir. Teröristlerin oradan temizlenmesi şarttır. Umarız harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla çözülür. YPG-PKK birer terör örgütüdür, bir terör örgütü ismini değiştirerek yaptığı eylemlerin üstünü örtemez."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 3 ayrı mekanizma oluşturulacak. Bunlardan bir tanesi Suriye konusunu, ikincisi adli konuları, üçüncüsü de Irak'ta olup bitenleri ele alacaktır.https://t.co/ItShRxy90p pic.twitter.com/skZ6AoJIcc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2018

Milli Mutabakat Komisyonu

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakının çalışmalarını tamamladığını belirten Bozdağ, "26 madde üzerinde mutabakat sağlandı. Mutabakatta seçim güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemeler var. Çarşamba günü komisyon başkanları seçim ittifakı ile ilgili açıklama yapacaklardır. Seçim ittifakını yasaklayan düzenlemeler yasalardan çıkarıldı. Seçim barajına ilişkin bir değişiklik yok." dedi.

Kaynak: TRT Haber