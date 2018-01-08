Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: OHAL bir kez daha uzatılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

OHAL'in bir defa daha uzatılacağını belirten Bozdağ, "Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir." dedi.

Kısa dönem askerlik

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur." diye konuştu.

Bahçeli'nin destek açıklaması

Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da "2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. İttifak ile ilgili olacakları göreceğiz." sözleriyle değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: [Devlet Bahçeli'nin açıklamaları] 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir.https://t.co/u4XHQRbRlZ pic.twitter.com/pFEgkH7bCa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2018

ABD'deki 'Ambargo' davası

ABD'deki Ambargo davası ile ilgili olarak da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD'deki dava siyasi bir davadır, hukuki bir dayanağı yoktur. Mahkeme hakimi jüri üzerinde baskı uyguladı. Bu dava açıklaması Halkbankası'na dönük bir açıklamadır. Banka kendi açısından elbette bir değerlendirme yapabilir, dava yolu tercih etmek isterse edebilir. Bu dava 17/25 Aralık'ta yapamadıklarını FETÖ-CIA-FBI eli ile başarma girişimidir."

#SONDAKİKA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'de devam eden, kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen, sonradan Hakan Atilla davasına dönüştürülen dava siyasi bir davadır, hukuki bir dayanağı yoktur.https://t.co/u4XHQRbRlZ pic.twitter.com/m86ZNy7MiY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2018

Yunanistan'a kaçan darbeciler

Bozdağ, Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili de, "Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ''Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.''https://t.co/u4XHQRbRlZ pic.twitter.com/Q4ButOq5SH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2018

ByLock Tuzağı KHK'sı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişi ile ilgili bir açıklama yaptığına işaret eden Bozdağ, FETÖ'nün 'Mor Beyin yazılımı' tuzağıyla alakalı şunları aktardı:

"Bu uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş kişiler hakkında, eğer kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görev iade talepleri oldu. Bunlar tek tek incelendi. Bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil. ByLock dışında bir gerekçesi yoksa görevine iade yapılacaktır. İnşallah yakında bu KHK çıkacaktır."

Uyum yasaları ve 2019 seçimleri

Bozdağ, "2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Sayın Bahçeli bir formül önerisi de yaptı. Elbette bu formül de değerlendirilecek. Seçim ittifakı konusu da uyum yasaları çalışması içinde. 2019'un kararını millet verecektir ve bu kararı da ben milletimizin gözlerinden okuyorum. Millet, 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da, 10 Ağustos'ta durduğu yerde durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber