Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Münbiç ve Fırat'ın doğusu da temizlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Münbiç ve Fırat'ın doğusunu işaret ederek, "Planları biz bozacağız" dedi.

"ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek."

"Türkiye bundan sonra sözle beraber icraata bakacak"

Bozdağ, ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini de söyledi.

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti."

"Türkiye dişe diş mücadeleden çekinmeyecek"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin sınırlarında terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye izin vermeyeceğini de şu sözlerle vurguladı:

"Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir."

"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Suriye'de toprak kazanmak değil"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin Suriye'de toprak kazanmak olmadığının altını bir kez daha çizdi.

"Çünkü bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Bu harekatın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak, güvenli hale getirmektir. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, siyasi birliğine ve Suriye devletine saygı içerisinde icra edilmektedir ve öyle icra edilecektir."

"Bu ağız, terör örgütü ağzıdır"

Bekir Bozdağ, ÖSO üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"CHP'lilerin yaptığı, PKK'nın 'ÖSO'yu itibarsızlaştırma, DEAŞ gibi gösterme' çabalarının anamuhalefet tarafından dillendirilmesinden başka bir şey değildir. Bu ağız, terör örgütü ağzıdır."

Kaynak: AA