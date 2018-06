Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Muhalefet milleti aldatıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Haber'de Gökhan Gökçe'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimleri

24 haziran seçimleriyle ilgili konuşan Bozdağ, "Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşü yoktur. Bunu herkesin görmesi lazım. Türk halkı buna izin vermez." dedi.

Parlamenter sistem önerisi

Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaatlerini "Benim gördüğüm kadarıyla muhalefet partileri vatandaşlarımızı aldatıyorlar. Çünkü sistem değiştiği halde değişmemiş gibi davranmaya devam ediyorlar." sözleriyle eleştiren Bozdağ, muhalefeti tutarlı olmaya davet etti.

"Bizim onlardan beklentimiz şu. Artık sistem değişti, yeni sistemi nasıl inşa edeceksiniz. Yeni sistemi nasıl daha iyi işleteceksiniz? Türkiye nasıl daha iyi, güzel inşa yapılırsa kazançlı olur. Ona kafa yorup, oradan tavsiyelerini Türkiye kamuoyuyla paylaşmış olsalar daha inandırıcı olurlar."

Olası Kandil operasyonu

Bekir Bozdağ, Kandile olası bir operasyonu da değerlendirdi. CHP'nin 16 yıldır neden operasyon yapılmadı şeklindeki eleştirisine tepki gösterdi. Bozdağ, "Her an her şey olabilir" dedi.

"Türkiye Kandil'e 16 senedir operasyon yapmıyor sözü yanlışyır. Defalarca kandile hava harekatı yapılmıştır. Operasyon yapılmıştır. Hükümetimizin politikası terörün bulunduğu yerde imha edilmesidir. Nerede terörist, terör varsa ora Türkiye için hedeftir. Ve Türkiye by hedeflerin üzerine kararlı bir şekilde yürüyecektir."

Bozdağ, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının TRT'ye yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi.

" TRT'ye büyük haksızlıklar yapıyorlar. Ve işin garibi TRT kendilerine dönük tehditleri canlı yayında veriyor. yani TRT'nin canlı yayınında TRT'yi tehdit ediyorlar. TRT'nin canlı yayınında TRT'yi satacaklarını söylüyorlar. Nasıl TRT bunları vermiyor bunu da anlamış değilim."

Kaynak: TRT Haber