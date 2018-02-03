Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları kuyruklu bir yalandır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı sırasında, bugüne dek hiç bir zaman siviller, mabetler, tarihi eserler, arkeolojik varlıklar ve meskun mahaller hedef alınmamıştır. Bundan sonra da asla hedef değildir/hedef olmayacaktır.

"Asıl hedef sivilleri terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır"

Zeytin Dalı Harekatının asıl hedeflerinden biri de; çocuklar,kadınlar ve yaşlılar dahil bölgedeki bütün sivilleri terör örgütünün baskısı ve zulmünden kurtarmaktır, sivillerin can ve mal emniyetlerini sağlamaktır ve bölgede güven,istikrar ve barışı yeniden tesis etmektir.

"TSK'nın geleneğinde, inancımızda sivillere zarar vermek yoktur"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneğinde,inancımızda,ahlakımızda,kültürümüzde ve medeniyetimizde sivillere zarar vermek yoktur. Aksine ordu geleneğimiz,inancımız,ahlakımız,kültürümüz ve medeniyetimiz;ordumuza ve hepimize sivilleri,mabetleri ve tarihi eserleri korumayı emreder.

"Terör destekçilerinin yalanları ve iftiraları"

TSK’nın elinde sivillerin ve masumların kanı hiç bir zaman olmadı; bundan sonra da olmayacaktır. Terör örgütleri, terör örgütlerinin destekçileri, hain işbirlikçiler,Türk Milleti ve Türkiye düşmanlarının yalanları ve iftiraları da bu gerçeği değiştirmez/değiştiremez.

"Türkiye ve TSK’ya karşı kirli bir algı operasyonu yürütüyorlar"

Terör örgütleri,teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve Türkiye düşmanları; yaptıkları/yaptırdıkları, çaprpıttıkları/çarpıttırdıkları, yaydıkları/yaydırdıkları fotoğraf,görüntü,haber ve yorumlarla Türkiye ve TSK’ya karşı kirli bir algı/psikolojik operasyonu yürütüyorlar.

"Birçok çarpıtma, yalan ve iftira ile TSK'ya ve Türkiye'ye saldırıyorlar"

Terör örgütü,teröristler ve destekçileri ileTürk milleti/Türkiye düşmanları;bir yandan ölü teröristlere sivil kıyafeti giydirip sivil göstererek,bir yandan sivilleri canlı kalkan yaparak,diğer yandan arşivdeki görüntü,fotoğraf,haber ve yorumları çarpıtararak diğer yandan ‘TSK;sivilleri,mabetleri ve tarihi eserleri vurdu ve yasak silah kullandı’ diyerek ve daha birçok çarpıtma,yalan ve iftira ile TSK’ya ve Türkiye’ye saldırıyorlar/TSK’yı ve Türkiye’yi suçluyorlar."

1)Zeytin Dalı Harekatı sırasında, bugüne dek hiç bir zaman siviller, mabetler, tarihi eserler, arkeolojik varlıklar ve meskun mahaller hedef alınmamıştır. Bundan sonra da asla hedef değildir/hedef olmayacaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Şubat 2018

"Algı operasyonlarına karşı uyanık olmalıyız"

Terör örgütleri,teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve Türkiye düşmanlarının sosyal medya,gazete,radyo ve televizyonlarla veya bunların verdiği gönüllü yayın desteği ile sürdürdükleri algı operasyonlarına karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız.

"Sivillere zulmeden PKK/PYD/YPG terör örgütleridir"

Sivilleri öldüren; sivilleri haraca bağlayan;sivillerin malvarlığına el koyan;küçük çocukları ailelerinden zorla alan;biat etmeyen sivilleri süren;sürgüne gitmeyen ve biat etmeyen sivilleri öldüren;siviller üzerinde baskı kuran;sivillere zulmeden,PKK/PYD/YPG terör örgütleridir.

"Türkiye, teröristleri bölgeden temizliyor"

Türkiye,masum sivilleri terör örgütleri ve teröristlerin tehdit,baskı ve zulmünden kurtarıyor;terör örgütleri ve teröristleri bölgeden temizliyor;bölgede huzur,güven,barış ve istikrarı yeniden tesise çalışıyor;bölge insanının izzetini koruyor ve insanlığın onurunu kurtarıyor."

"Kimyasal silah iddiaları iftira"

TSK’nın envanterinde dahi bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı iddiası kuyruklu bir yalan ve iftiradır. Harekat sırasında bölgede bulunan dini yapılar, tarihi ve kültürel eserler ile arkeolojik varlıkar hedef alınmamaktadır. Bu tür yapılara zarar verilmesi de sözkonusu değildir.

"Sivilleri korumak için kılık kırk yaran bir itina gösterildi"

Harekat sırasında sivillere zarar verilmedi. Aksine sivilleri korumak ve kurtarmak için kılık kırk yaran bir dikkat ve itina gösterildi. Bundan sonra da aynı hassasiyet sürdürülecektir.Harekatı gölgelemek için üretilen yalan,çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli.

Kaynak: TRT Haber