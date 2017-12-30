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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün gönüllü sözcülüğünü yaparken defalarca gördük

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün gönüllü sözcülüğünü yaparken defalarca gördük

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeye katılan erlerle ilgili sözlerini sert bir dille eleştirdi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlunu FETÖnün gönüllü sözcülüğünü yaparken defalarca gördük

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeye katılan erlerle ilgili, "Komutanı talimat vermiş, rütbesiz askerin suçu ne?" sözlerine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP liderinin bu sözleriyle, "darbeye fiilen katılan erleri adeta suçsuz ilan ettiğini" belirten Bozdağ, "Darbeye teşebbüs etmek, adam öldürmek, mala/cana zarar vermek suçtur." dedi.

Bozdağ, "Kılıçdaroğlu’nu, darbeye karışan erlerin, darbe teşebbüsünde bulunan darbecilerin ve FETÖ’nün adeta gönüllü sözcülüğünü yaparken defalarca gördük" ifadelerini kullandığı mesajında "CHP’yi darbecilerin, FETÖ’nün karşısında, milletin yanında durmaya çağırıyorum" dedi.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bekir bozdağ, başbakan yardımcısı, Kılıçdaroğlu, fetö, PDY
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