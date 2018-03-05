Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Harekat bölgesine ait alanın yarısı kontrol altına alındı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren bu güne kadar 41 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş 200 kahraman Mehmetçiğimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye sınırları içerisine gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 125 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Sivil şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2795 terörist etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/D7VR6Y5UYm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mart 2018

"2795 terörist etkisiz hale getirildi"

Buna karşılık harekat kapsamında bu güne kadar PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu bugün saat 12.00 itibariyle 2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son 3 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur.

"Harekat bölgesine ait alanın yarısı kontrol altına alındı"

Harekat ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Bugüne kadar harekatta 702 kilometre kare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanının bin 920 kilometre kare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına geçmiştir. Son 3 gün içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda Racu, Afrin ve Cinderis Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı planlandığ gibi başarılı bir şekilde sürmektedir. Bütün hedefler gerçekleştirilinceye kadar da harekat devam edecektir.

[Zeytin Dalı Harekatı] Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Neredeyse harekat bölgesinin yarısı TSK'nın kontrolü altına geçmiştir. pic.twitter.com/pazbGvlJDn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mart 2018

"Halkımıza ayrıca şükranlarımızı arz etmek isteriz"

Bu vesile ile tekrar kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Rabbim yardımcıları ve muhafızı olsun temennisinde bulunuyoruz. Ayrıca aziz milletimize de buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü Zeytin Dalı Harekatı'na ve bu harekatta mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize her türlü desteği halkımız vermektedir. Bu açıdan da halkımıza ayrıca şükranlarımızı arz etmek isteriz.

Çocuklara istismar düzenlemesi

Ayrıca Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, 'İstismarın Önlenmesi Acil Eylem Planı' adı altında çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında bakanlar kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Yapılan bilgilendirme üzerine bakanlar kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler çerçevesinde çalışma son şeklini alacak ve en kısa sürede detayları Türkiye kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu çalışma kapsamında cezalar arttırılmaktadır. Caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Halk arasında 'hadım' olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Yani adres bilgileri, güvenlik birimlerinde olacak oradaki mülki erkanda bu kişileri bilecek ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak ve bu araştırmalar her yıl tekrar edilecek ve risk haritaları çıkarılacaktır. Kamu ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler bugün kamuda ise hangi kurumda çalışıyorsa oraya bildirilmektedir. Fakat özel sektörde bu tam anlamıyla işlememektedir. Bu suçlara karışanlar yargılama süreci başladığı andan itibaren özel sektörde çalıştığı kuruma da kişiler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitici, öğretici ve yol gösterici faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecektir. Cezanın sadece bir sonuç olduğunu biliyoruz. Esas olanın önleyici ve koruyucu tedbirler olduğuna da inanıyoruz. Önleyici, koruyucu tedbirleri geliştirerek çocuklarımızın bu suçun mağduru durumuna düşmesini önlemek en büyük hedefimizdir. Bunu bütün boyutları ile konuyu ele almak suretiyle yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Mağdur hakları konusunda da yeni bir yasal düzenlemenin çıkarılması hususunda Adalet Bakanlığımız bir çalışma yürütmektedir. Bu konu üzerinde de ayrıca durulacaktır.

"Bazı mesleklere girişe yönelik önlemler alınacak"

Pek çok tedbir alınacak. Bunlara örnek olsun diye söylüyorum; Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklerde olan kişilerle ilgili, daha doğrusu bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psiko teknik bazı incelemeler yapılacak. O incelemelerden geçenlerin o mesleklere kabulu yapılacaktır. Bunun gibi pek çok tedbir var.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'nin Büyükelçiliği'ni kapatma kararı, siyasi bir karar değildir, sadece güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınan bir karardır.https://t.co/NdznLaFgzP pic.twitter.com/aEORsxfsKY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mart 2018

ABD'nin büyükelçiliği kapatması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bugün için kapatılması konusunda bir karar aldığı doğrudur. Bu kararı yetkili makamlarımıza da iletmiştir. Ancak bu karar siyasi bir karar değil sadece güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. Yapılan açıklamada da bu hususun altı çizilmiştir. ABD Büyükelçiliği ellerindeki bazı istihbarı bilgilerini Türk istihbarı ve güvenlik birimleriyle paylaşmıştır. Bu çerçevede hem istihbarat birimlerimiz hem güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, gerekli adımları atmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir.

ABD Büyükelçiliği ve ABD vatandaşlarına dönük, kendi vatandaşlarımıza ve başka ülke vatandaşlarına dönük terör riski ve saldırısı olmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye Devleti sorumludur. Biz bugüne kadar ülkemizde faaliyette bulunan bütün büyükelçiliklerin güvenliğini en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirleriyle yerine getirmeye devam edeceğiz. ABD'nin İstanbul ve Adana konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele

Türkiye, DEAŞ terör örgününün terör saldırılarından en fazla zarar gören Suriye ve Irak'tan sonra dünyada üçüncü ülkedir. Bugüne kadar DEAŞ terör örgütü 20 terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu terör saldırılarında 310 kişi hayatını kaybetmiş, 967 kişi de yaralanmıştır. Türkiye DEAŞ terör örgütü ile etkin mücadele eden tek ülkedir. Bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir. 2011-2018 yılları arasında, Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklanmıştır. Bunun 1858'i yabancı terörist savaşçılardır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir.https://t.co/NdznLaFgzP pic.twitter.com/5Zk6rie4Er — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mart 2018

Türkiye sınırını geçen Yunanistan askerleri

Bu hususta ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur.

"Terör örgütleri Almanya'da çok rahat faaliyette bulunmakta"

PKK, PYD, YPG ve Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya'da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye'nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir.

2019 seçimleri

Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir.

Kaynak: TRT Haber