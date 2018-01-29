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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Harekat bizim için tercih değil, zorunluluktur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Harekat bizim için tercih değil, zorunluluktur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekat bizim için tercih değil, zorunluluktur." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, dünyanın muhtelif bölgelerinden Müslüman ilim adamlarının katılacağı "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışında konuşuyor.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Terör koridoru oluşturmak Türkiye ve Suriye'ye karşı açık düşmanlıktır.

-Harekatın hedefi bölgeyi terörden arındırmaktır, başka bir hedefi yoktur. Harekat nihai hedef gerçekleşene kadar devam edecektir. 

-Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. 

-TSK'nın sivillere zarar vermesi mümkün değil, kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir. 

-Bugün sivillerin hayatı hakkında hiçbir endişesi olmayanlar şimdi Türkiye'ye ders vermeye kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yüzbinlerce insan ölürken neredeydiniz beyefendiler?

-3,5 milyon Suriyeliye kapımızı açtık. 30 milyar dolardan fazla para harcadı.Türkiye'yi hiç kimse suçlayamaz, siviller için gösterilen hassasiyet yine sürdürülecek. Kim sivillere zarar vermek isterse Türkiye karşısında olacaktır, kimsenin endişesi olmasın.

-Zeytin Dalı Harekatı süreli olsun diyenlere, kapsamı Afrin bölgesi sınırları içindeki teröristlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur oluncaya kadar devam edecek. Buna bir süre tayin etmemiz mümkün değildir.

-Harekatın kısa sürede bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var, teröristlere verdiğiniz silahları toplayın. 

 

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Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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