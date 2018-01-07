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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: FETÖ'cüler Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalandı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: FETÖ'cüler Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalandı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'deki 'Ambargo' davasına ilişkin, "FETÖ'cü teröristler, Türkiye'de yapamadıklarını ABD'de yaparken suç üstü yakalandılar." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: FETÖcüler Türkiyede yapamadığını ABDde yaparken suç üstü yakalandı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili olarak, "Bu olay, FBI ile CIA ve Richard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalanmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Hakim, FETÖ'cülerin ağırladığı biri. Savcı, FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve 17-25 Aralık'ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi, FETÖ'cü firari bir komiser yardımcısı 17 Aralık soruşturmasının da polisten amiri. Raportör dediği kişi, yine Türkiye'den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Bilirkişi özel seçilmiş, dedikleri gibi karar vermeyecekleri için değiştirdiler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti
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