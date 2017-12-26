Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Büyük bir çarpıtma ve kötü niyetle karşı karşıyayız

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde son yayımlanan KHK ile ilgili basın açıklaması yaptı. KHK'daki sivillere ceza muafiyeti hakkında konuşan Bozdağ, yasanın 15 Temmuz öncesini ve 16 Temmuz sonrasını kapsamadığının altını çizdi.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Vatandaşımızın yaptığı burada meşru müdafaadır, meşru müdafaa suç değildir, diyen Bozdağ, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Resmi görevi olsun olmasın, darbenin başarısızlığını sağlayan, hukuki, cezai ve idari bakımdan bir sorumsuzluk öngörülmektedir. Olay sadece bundan ibarettir.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor. Bu yeni düzenlemede de buradaki hükmün aynını tekrar ediyor. Kesinlikle başka bir anlam ifade etmiyor. Özellikle altını çizmekte fayda var.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; dedi.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;''Ana muhalefin Genel Başkanı'nın ve sözcülerin yorumları art niyetli''&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Ana muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Bu tabii okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek çok net söylüyorum kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir. Kötü niyetli bir yorumdur. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında vatandaşlarımızın yaptığı demokrasiye sahip çıkma, hukuka sahip çıkma, canı pahasına ortaya koyduğu mücadeleyi kapsıyor. Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur. Sayın genel başkanın ve sözcülerinin yaptığı yorumlar art niyetli yorumlardır. Büyük bir çarpıtma ve kötü niyetle karşı kaşıyayız. Bu sadece toplumumuzun içerisine fitne sokmak için çarpıtılmış bir yorumdan başka bir şey değildir.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; değerlendirmesinde bulundu.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz diyen Bozdağ, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Darbe teşebbüsü olduğunda sokağa çıkan insanlara hakaret ediyorlar. Türkiye'de bundan sonra darbe olduğu zaman vatandaş demokrasiyi müdaafa etmeyecek mi? Buradan çok net söylüyorum, Türkiye'de bundan sonra kimse darbe marbe yapamaz. Vatandaşı bir nevi korkutuyorlar bu açıklamayı yapanlar. Bir daha darbe teşebbüsü olursa sokağa çıkmayın, göğsünüzü siper etmeyin anlamında çok net bir tehdit, gönderme anlamında. &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; diye konuştu.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;''Metinde bir muğlaklık da eksiklik de yok''&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Metinde değişikliğe gidilmeyeceğini vurgulayan Bekir Bozdağ, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Bu metinde bir muğlaklık yok. Metinde bir eksiklik olur onu giderirsiniz, yanlış olur onu düzeltirsiniz. Güneş gibi ortada herşey.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; dedi.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Af tartışmaları&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Af suç işleyenler hakkında yapılır. Suçlular hakkında af yapılır.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; ifadelerini kullanan Bozdağ, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;15 Temmuz darbe teşebbüsünü engelleyenler bir suç işlemediler. Meclisini müdaafa etmek dünyanın neresinde suçtur? Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri 'niye başarısız oldun' diye itham edenlerdir. Biz darbecileri koruyan bir düzenleme mi yapıyoruz? Hayır, darbecilere karşı mücadele eden, cumhuriyeti koruyan bir düzenleme yapıyoruz. Bu doğal bir şeydir. Bu düzenleme olmasa dahi 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karışan vatandaşımızı hiç kimse suçlayamaz. Hiçbir savcı soruşturma başlatmayı aklının ucundan geçiremez.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; değerlendirmesinde bulundu.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Maalesef FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddia da bulunuyor&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'nin eleştirilerine şöyle cevap verdi;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Sayın Kılıçdaroğlu'nun grupta bir takım açıklamaları var. 15 Temmuz darbesini engellemek için meydanlara çıkmış insanlarımızı kamu malına zarar verdi. Sen tankın içindeki askeri çıkardın, çıkarırken elini ayağını darp ettin diye bunlara karşı dava mı açılacak? Benim gördüğüm burada maalesef FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddia da bulunuyor. Bu tamamen yanlıştır.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;KHK'ların çıkış tarihi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Bozdağ, Kanun Hükmünde Kararname'lerin TBMM tatildeyken çıkarılmasına yönelik eleştirilere de, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;KHK çıkarma yetkisini Anayasa, OHAL'in ilan edilmesi durumunda hükümete vermektedir. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra OHAL ilan ettiğimizde de Meclis tatildeydi. Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz' demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; yanıtını verdi.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Kaynak: TRT Haber/ AA&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde KHK ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Bekir Bozdağ "O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli." yorumunu yaptı.

Ana muhalefetin eleştirileri

Yasanın 15 Temmuz'un öncesini ve 16 Temmuz'un sonrasını kapsamadığını vurgulayan Bozdağ, ana muhalefet partisinin eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur. Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır."

"Kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız"

"CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar" diyen Bekir Bozdağ, "Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar? Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Metinde değişiklik

Metinde anlaşılmayan bir şey olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır." dedi.

Af tartışmaları

Af, suç işeyene uygulanır yorumunu yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri 'niye başarısız oldun' diye itham edenlerdir. " açıklamasını yaptı.

"CHP, FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuyor"

"Peki neden getirdik biz bunu? FETÖ'nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Gazilere yönelik tehditleri oldu. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın yapacağı eylemleri kapsamamaktadır."

KHK'ların çıkarıldığı tarihler

Bozdağ, KHK'ların çıkarıldığı tarihte Meclisin tatil olduğu eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:

"'Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz' demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece kanun hükmüne kararname çıkarabilir."

Kaynak: TRT Haber/AA