Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Büyük bir çarpıtma ve kötü niyetle karşı karşıyayız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde KHK ile ilgili basın açıklaması düzenledi.
Bekir Bozdağ "O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli." yorumunu yaptı.
Ana muhalefetin eleştirileri
Yasanın 15 Temmuz'un öncesini ve 16 Temmuz'un sonrasını kapsamadığını vurgulayan Bozdağ, ana muhalefet partisinin eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:
"Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur. Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır."
"Kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız"
"CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar" diyen Bekir Bozdağ, "Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar? Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
Metinde değişiklik
Metinde anlaşılmayan bir şey olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır." dedi.
Af tartışmaları
Af, suç işeyene uygulanır yorumunu yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri 'niye başarısız oldun' diye itham edenlerdir. " açıklamasını yaptı.
"CHP, FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuyor"
"Peki neden getirdik biz bunu? FETÖ'nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Gazilere yönelik tehditleri oldu. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın yapacağı eylemleri kapsamamaktadır."
KHK'ların çıkarıldığı tarihler
Bozdağ, KHK'ların çıkarıldığı tarihte Meclisin tatil olduğu eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:
"'Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz' demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece kanun hükmüne kararname çıkarabilir."
Başbakan Yardımcısı @bybekirbozdag soruları cevaplıyor. https://t.co/tBdn2dreLk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2017
Kaynak: TRT Haber/AA