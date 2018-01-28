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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Burseya Dağı'nda ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Burseya Dağı'nda ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarıyla devam etmektedir. Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte, planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte, bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir.

Bugün kahraman mehmetçiklerimiz,Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Gnkurmay Başkanımız H. Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz.

Yüce Allah’ın muhafazası ve yardımı;aziz milletimizin duası/desteği;devletimizin gücü ile sahip oldukları imanları;vatan,bayrak,millet ve devlet sevgileri ve cesaretleriyle kahraman mehmetçiklerimiz zafere ulaşacak;ülkemize kurulmuş tuzakları ve oyunları bir bir bozacaktır.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, yapılacak provokasyonlar, tahrikler,algı operasyonları,yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmî açıklamalar ve resmî makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz.

Terör örgütleri, teröristler ve destekçilerinin psikolojik harekat gereği sosyal medya ve diğer medya üzerinden yaptıkları/yaptırdıkları;yaydıkları/yaydırdıkları haber,yorum ve görüntülere inanmayalım,bunların yayılmasına bilerek veya bilmeyerek aracı olmayalım."

Ayrıntılar geliyor....

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, son dakika, Burseya Dağı, bekir bozdağ
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