Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bu şahsa yönelik bir dava, çıkacak sonuç da şansı ilgilendirir, Türkiye aleyhinde bir dava açılamaz.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki skandal karar için, davanın arkasında 'Türkiye ekonomisine zarar verebilir miyiz' hesabı olabileceğini söyledi.

Bozdağ, "FETÖ'nün Türkiye'de ağırladığı kişi yargılamayı yapıyor. Bu davanın arkasında 'Türkiye ekonomisine zarar verebilir miyiz' diye bir hesap olabilir. Bu şahsa yönelik bir dava, çıkacak sonuç da şansı ilgilendirir, Türkiye aleyhinde bir dava açılamaz. Bu davada Türkiye ve kurumları doğrudan yargılanmıyor, zaten bu mahkeme egemen bir ülkeyi yargılayamaz. Bu sürecin ABD ile ilişkilerimize zarar vermeden sonuçlandırılmasını istiyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

"Siyasi bir kumpas davası"

Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin açıklama yaptı. "siyasi bir kumpas davası" olarak değerlendiren Bozdağ, "Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz." dedi. Kararın sürpriz veya şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez."

"Bu karar uluslararası hukuka da aykırıdır"

Davanın FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı işbirliğinin somut ispatı olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır." dedi.

1)Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır.



Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır.



Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

2)Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir.



Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

3)Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır.



Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

4)Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir.



Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz.



Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber