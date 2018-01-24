Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bölgeye barış gelecekse, ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Reuters'a verdiği söyleşide, 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin harekatının ne kadar süreceği, coğrafi şartlar ve mücadelenin niteliğiyle ilgili hususlarda açıklamalarda bulunan Bozdağ, operasyonun bölge terörden arındırılana kadar süreceğini söyledi.

Afrin bölgesinde DEAŞ varlığı

"DEAŞ'lıların hem Türkiye'ye sızıp eylem yapmak hem de Akdeniz/Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için teşebbüste bulunduklarına dair ciddi bilgiler mevcut" şeklinde konuşan Bozdağ, buralarda teröristlerin eylem yapma ihtimallerinin olduğunu aktardı.

"ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız"

Bu süreçte, ABD ve Rusya ile olan ilişkilere de değinen Bozdağ, bölgede huzur ve barışın sağlanması için ABD ile de Rusya ile de her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Operasyon kapsamında Afrin bölgesi hava sahasının ihtiyaç duyuldukça kullanılmaya devam edileceğini aktaran Bozdağ, "Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelme düşüncesi yok, Menbiç'te de bu ihtimali zayıf görüyorum." dedi.

Kaynak: Reuters