Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: BM bu kararıyla kural tanımayan ABD'ye adaleti öğretmiştir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde yaptığı konuşmada, 65. Cumhuriyet hükümetinin 2'nci, AK Parti hükümetlerinin ise 16'ncı bütçesinin hazırlandığını anımsattı.

16 yıl içinde ülkeyi her alanda büyüttüklerini, ekonomiyi geliştirip, ileri bir noktaya taşıdıklarını anlatan Bozdağ, Türkiye'nin her alanda büyük başarıların altına imza attığını, ülkenin bugün hem bölgesinde hem de dünyada saygın, güçlü bir aktör haline geldiğini söyledi.

"Tarihi karara imza atıldı"

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararının büyük yankı meydana getirdiğini hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir oldu bittiyle böylesi bir adımı hayata geçireceğini düşündü ve bir adım attı. Ama bu adıma karşı bütün dünya ortak bir tavır ortaya koydu. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortaya koyduğu dirayetli duruş ve Türkiye'nin öncülüğünde yapılan çalışmalar bu sürecin başarısızlığa uğramasında önemli rol oynamıştır. Daha karar alınmadan Türkiye, Kudüs konusundaki tutumunu bütün dünyaya ilan etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İİT'yi toplantıya çağırdığını ve teşkilatın İstanbul'da olağanüstü toplandığını anımsatan Bozdağ, İİT'nin tarihi kararların altına imza attığını belirtti.

Toplantıda yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ilan edildiğini vurgulayan Bozdağ, bu gelişmelerle Trump'ın aldığı kararın ötesinde yeni bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: BM Genel Kurulu'nda tarihi bir karara imza atıldı. https://t.co/Ajuc7GEVmq pic.twitter.com/qY3CfJNrZQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Aralık 2017

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İslam ülkelerinin ortak başarısıdır"

Kudüs ve Filistin konusunda yeni bir dönemin kapısının aralandığını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump'ın aldığı başkenti Kudüs'e taşıma kararını yok saydılar, geçersizliğini ilan ettiler. Bölgede kabadayılığa, kural tanımazlığa, oldu bittilere, Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine yol açacak adımlara izin vermeyeceklerini gösterdiler. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarı Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin ortak başarısıdır."

Söz konusu başarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine de taşındığını anımsatan Bekir Bozdağ, Trump'ın aleyhinde bir karar çıktığını ifade etti.

Trump'a ve ABD yönetimine ortak bir tavır sergilendiğini, adeta kırmızı kart gösterildiğini belirten Bozdağ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da tarihi kararın altına imza atıldığını söyledi.

"128 Genel Kurul üyesi, ABD yönetiminin aldığı bu kararı tanımadığını, başka ülkelerin de tanımamasını ilan etti ve herkesi bu konudaki ortak tutuma destek vermeye davet etti" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar, tarihi bir adım atıldı ve ABD'nin kararının geçersizliği ilan edilerek, bu karar yok sayıldı. BM'nin bu kararı hem İslam ülkelerini hem de BM üyelerinin büyük bir çoğunluğunun haksızlık karşısında birleştiği gibi Kudüs ve Filistin meselesinin sadece Müslümanların meselesi olmadığını bütün ülkelerin, bütün başka dinlere mensup ülkelerin de ortak meselesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. BM Kudüs kararıyla kural tanımayan, hak tanımayan, adalet tanımayan ABD yönetimine, kuralı, hakkı ve adaleti öğretmiştir. Umarım ki bu eğitimden onlar da gerekli dersi alırlar ve yanlış adımı bir daha tekrar etmekten kaçınırlar."

"Bugün Kudüs'te başkonsolosluğu olan tek devlet Türkiye Cumhuriyetidir"

Kudüs'te Osmanlı Devleti ve İngiliz mandası döneminde açılmış 9 yabancı başkonsolosluktan birinin Türkiye başkonsolosluğu olduğuna dikkati çeken Bozdağ, 1925 yılından bu yana Türkiye Başkonsolosluğunun Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini yürüttüğünü kaydetti.

2005 yılından bu yana ise oraya büyükelçi ünvanlı başkonsoloslar atandığına işaret eden Bozdağ, bugün Kudüs'te başkonsolosluğu olan tek İslam ülkesinin de Türkiye olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının son gelişmelerden sonra Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu gösteren açıklamasını sitesine koyduğunu kaydeden Bozdağ, "Bu da son derece önemli ve tarihi bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanının itibarının ve uluslararası politikaları yönlendirme konusundaki etkisinin somut bir göstergesidir. Hepimizin bununla iftihar etmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. TBMM'nin, hükümetimizin ve İslam ülkelerinin ortaya koyduğu bu irade sonucu ortaya çıkan BM kararı doğrultusunda aldığı destek kararlarından dolayı da kutladığımızı ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber/AA