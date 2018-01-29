Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Beslediğiniz silahları derhal toplayın

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, dünyanın muhtelif bölgelerinden Müslüman ilim adamlarının katılacağı "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışında konuştu.

"Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir"

Harekatın hedefinin bölgeyi terörden arındırmak olduğunu ve nihai hedef gerçekşene kadar süreceğini söyleyen Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Harekatın hedefi bölgeyi terörden arındırmaktır başka bir hedefi yoktur.https://t.co/U130mSzBrc pic.twitter.com/1IWP4aJQje — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2018

"Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir."

"Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir"

Bozdağ, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere zarar vermesi mümkün değil, kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir." dedi.

"Türkiye'yi hiç kimse suçlayamaz"

Bugün sivillerin hayatı hakkında hiçbir endişesi olmayanların şimdi Türkiye'ye ders vermeye kalktıklarını söyleyen Bozdağ, "Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yüzbinlerce insan ölürken neredeydiniz beyefendiler? 3,5 milyon Suriyeliye kapımızı açtık. 30 milyar dolardan fazla para harcadık. Türkiye'yi hiç kimse suçlayamaz, siviller için gösterilen hassasiyet yine sürdürülecek. Kim sivillere zarar vermek isterse Türkiye karşısında olacaktır, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

"Teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın"

Zeytin Dalı Harekatı'nın süreli olmasını isteyenlere, "Harekatın kapsamı Afrin bölgesi sınırları içindeki teröristlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur oluncaya kadar devam edecek. Buna bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Harekatın kısa sürede bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var, teröristlere verdiğiniz silahları toplayın.

"Türkiye işgalci değildir"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda başarıya ulaşıldıktan sonra Türkiye oradan ayrılacağının altını çizerek, "Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Harekat başarıya ulaştıktan sonra Türkiye oradan ayrılacaktır. Türkiye işgalci değildir. https://t.co/U130mSzBrc pic.twitter.com/XmTuSRcZyp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2018

Harekatın ne kadar süreceğinin herkes tarafından tartışıldığına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir. Bölge huzura kavuştuktan sonra, güven ortamı sağlandıktan sonra, bölgenin yönetimi teröristlerden alındıktan sonra gerçek sahiplerine bırakılacaktır."

Kaynak: TRT Haber/ AA