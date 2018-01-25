Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Artık icraatın zamanıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Türkiye'ye, Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması teklifini değerlendirdi.

ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' önerisi

Terörle mücadelede icraat zamanının geldiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek. ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir."

"Türkiye'nin kararının kimse sorgulayamaz"

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, "Türkiye'nin DEAŞ terörüyle mücadele konusundaki samimiyetini kimse sorgulayamaz, kararını da kimse sorgulayamaz." dedi.

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Kaynak: TRT Haber