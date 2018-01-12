Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi süper temyiz mahkemesi değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

ŞAHİN ALPAY VE MEHMET ALTAN'IN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

2)Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez;hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.

4)Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.

5)Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

Anayasa Mahkemesi’nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür."

FETÖ sanıkları Alpay ve Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul 13 ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı tebliğ edilmesinin ardından tutukluluk halinin yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Değerlendirmenin ardından, FETÖ sanıkları Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularını görüşerek, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş ve tahliyelerine hükmetmişti.

Kaynak: TRT Haber