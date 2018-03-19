Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'nin terör örgütüne verdiği silahlar Afrin'de ele geçirildi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Afrin'de kontrol sağlandı ama daha işimiz bitmedi"

"Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var."

"Kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar"

"Terör örgütü orayı (Afrin) Türkiye'ye bırakmış değil. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Terör örgütüne ait bazı sosyal medyada kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede elde edilen terör örgütüne ait mühimmat, silahlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı oradaki silahları, mühimmatları oradan alırlardı."

"Patlayıcılardan temizlenecek"

"Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. "

"Sivillere zarar verilmemiştir"

"Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir. Orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz. Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir."

Kaynak: AA,TRTHaber