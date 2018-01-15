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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'nin sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'nin sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütlerine açık destek veren ABD'yi sert sözlerle eleştirdi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABDnin sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini sürdürüyor. ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye sınırında güvenliği sağlama adı altında 30 bin kişilik bir terör birliği kurulacağını doğruladı.

ABD'den terör ordusu açıklaması

Pentagon ve CIA'den 400 teröriste eğitim

Sosyal medya hesabından ABD'ye sert tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü”kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." dedi. 

'Türkiye gerekli adımları atmaktan çekinmez'

"DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin,Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPGye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil, teröre/terör örgütlerine destektir." diyen Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar,dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz.

Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle,”Bir gece ansızın gelebiliriz.”

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, terör ordusu, suriye, bekir bozdağ, abd pkk yardım, abd
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