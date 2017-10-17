Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Gezer'in Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevinin önüne kurulan taziye çadırına giden Akdağ, baba Ümran Gezer ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Şehit babası Gezer ile yakından ilgilenerek telefon numarasını alan Recep Akdağ, dua edilmesinin ardından taziye çadırından ayrıldı.
Akdağ'a ziyaretinde, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan eşlik etti.