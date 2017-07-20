Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Erzurum ziyareti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'a gerçekleştirdiği ziyarette "Cazibe Merkezleri Programı'nı çok önemsiyoruz. Terörün belinin kırılması, başının ezilmesi de bu konuda bize büyük destek oluyor. Yatırımcı güven arzu eder, bu güveni de sağlamış durumdayız." dedi.

Akdağ, "AK Parti iktidarları döneminde yıllar boyunca bölgede altyapı yatırımları, yollar, üniversiteler, eğitim mekanları, okullar, sağlık hizmetleri çerçevesinde çok büyük yatırımlar yaptık, çok büyük mesafeler aldık." diye konuştu.

Son yıllarda bölgede terörün de başının ezildiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Milletimizin gerçekten yüzü çok daha fazla gülmeye başladı. Ben özellikle bölgemizde çalışan kolluk kuvvetlerimize, jandarmamıza, polisimize, silahlı kuvvetlerimizin diğer unsurlarına teşekkür ediyorum. Tüm bölgede vazife almış olan valilerimize de teşekkür ediyorum. Büyük bir mesafe aldık." ifadesini kullandı.

"Cazibe Merkezleri Programı'nı çok önemsiyoruz"

Cazibe Merkezleri Programı ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bitlis, Muş, Hakkari'nin kalkınması için büyük bir hamle başlatıldığını anlatan Akdağ, hızlı trenin de bölgeye geleceğini bildirdi.

Akdağ, önümüzdeki yıllarda bu bölgeden Türkiye'nin özellikle sanayileşmiş bölgelerine göçü azaltmak için çalışmaların devam edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkenin Doğusu'ndan, Güneydoğusu'ndan, orta Anadolu'dan Batı illerine hızlı göç, bu illerdeki işsizliği bir ölçüde azaltıyor ama bu sefer Batı illerindeki işsizlik oranlarımız artıyor ve Batı illerinde altyapı sıkıntımız ortaya çıkabiliyor, sosyal problemler ortaya çıkabiliyor. Cazibe Merkezleri Programı'nı çok önemsiyoruz. Terörün belinin kırılması, başının ezilmesi de bu konuda bize büyük destek oluyor. Yatırımcı güven arzu eder, bu güveni de sağlamış durumdayız. Ben bu konuda çok ümitvarım. İnşallah önümüzdeki 1-2 sene içinde ciddi bir istihdam hamlesini Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlatacağız."

Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesi

Terör konusunda önleyici tedbirlerin büyük önem verdiklerini aktaran Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu önleyici terör kısmında ne kadar muvaffak olursanız bu zalimler hedeflerine o kadar ulaşamamış oluyorlar. Özellikle son 1 sene büyük bir muvaffakiyet dönemidir. Dağa yeni gençleri çıkaramıyorlar, yurtdışından Türkiye'ye terörist ithal etmekte neredeyse sıfıra yakın bir seviyeye gerilediler. Vatandaş üzerindeki baskı psikolojisi kuvvetlerini de tamamen kaybettiler. Allah hepsinden razı olsun, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız, güvenlik kuvvetlerimiz çok başarılı bir mücadele sergiliyorlar. Bir olay olsun da ona müdahale edelim değil. Zamanında Cumhurbaşkanımız demişti ya 'İnlerine gireceğiz.' diye, evet şimdi güvenlik güçlerimiz inlerine girmeye esaslı çalışıyorlar. Artık vatandaşımızın gülen yüzüyle, umutla bakan gözleriyle karşılaşıyorum."

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirterek, "Bu terör belli karakterler taşıyor. Bunların en başında gelenlerden biri kalleşlik. Silahsız masum insanlara, insanlara hizmet etmeye çalışan kişilere saldırmak zaten bunların zalimliğini, ahlaksızlığını gösteriyor. Çocuklarımızı eğitmeye çalışan bir öğretmene saldırmak, onu şehit etmek ne anlama gelir. Bunu sağlık çalışanlarımıza da yaptılar geçmişte. Artık münferit, koordine olmayan, belli bir organizasyon dahilinde yapılmayan serseri birtakım eylemlere başvurmak zorunda kalıyorlar. Allah'ın izniyle bunlarla baş ediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin kararını sorması üzerine Akdağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Erzurum'da o gece çok hızlı hareket edildi. Bunlar hemen derdest edildiler. Yargı hızlı işledi. İçimize biraz su serpiliyor tabi. Bunların müebbet hapis alıp, cezalarını çekecek olması bütün şehit ailelerinin yüreğine su serpiyor. 250 şehidimiz var. Onların evlerine her gittiğimizde 15 Temmuz'u bir daha yaşıyoruz. Bu kararın çıkmış olması adaletin tahakkuk etmiş olması sevindiricidir. Ümit ederim ki bütün davalar bu şekilde süratle yürütülür ve adalet bir an önce bütün sorumlular itibariyle tahakkuk eder."

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da Başbakan Yardımcısı Akdağ'a yeni görevinde başarı diledi ve ülke için güzel hizmetlere imza atması temennisinde bulundu.