Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Bakan Eroğlu, Erzurum'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bir lira harcayıp 100 liralık felaketi önlemek tabii ki akıllı, basiretli yöneticilerin işidir. Bu nedenle sayın bakanımızla önümüzdeki dönemde bunu yoğun bir şekilde çalışacağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve beraberindekiler, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kentte baraj, sulama, taşkın, koruma, ağaçlandırma ve ormancılık alanında yaptırılacak 592 milyon liralık 38 tesisin temel atma törenin ardından Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Akdağ, burada yaptığı açıklamada, kendisine verilen son vazifelerden sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile kesişen bir kümenin olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) en önemli vazifeleri arasında afetlere hazırlık olduğunu belirten Akdağ, şunları ifade etti:

"Su baskınları, taşkınlar ve sellere karşı zamanında tedbir alınırsa bunlar olmuyor ya da çok asgariye iniyor. Bunun bir misali var. Çocukluğumdan beri Erzurum'un yaz mevsimlerinde bir, bazen iki kere çok ağır, ani bastıran bir yağmur ve onun peşine doluyla şehri suyun bastığına çok şahit oldum. İktidara geldiğimiz ilk yıllarda bunu görüyorduk. Daha sonra sayın bakanımızla bu meseleyi konuştuk, Palandöken'e yapılan kuşaklama kanallarından sonra şehirdeki bu problem büyük ölçüde ortadan kalktı. Bir lira harcayıp 100 liralık felaketi önlemek tabii ki akıllı, basiretli yöneticilerin işidir. Bu nedenle sayın bakanımızla önümüzdeki dönemde bunu yoğun bir şekilde çalışacağız."

Akdağ, afetlere hazırlıkta Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok önemli bir rolü olduğuna işaret ederek, "Biz zaten profesör Veysel Eroğlu'nu iş adamı olarak tanıyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' ifadesini Veysel abinin şahsında görebilirsiniz. Bizim hükümetimizin en karakteristik özelliği iş yapmaktır. İnşallah iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Eroğlu ise 38 tesisin temelini attıklarını hatırlatarak, "Dadaşlar diyarı Erzurum 93 Harbi'nde destan yazan bir ilimiz, Nenehatunlar şehri. 15 Temmuz'da da 120 bin kişi ile FETÖ'ye karşı dimdik ayakta duran, gurur duyduğumuz bir şehir. Buraya ne yapılsa azdır. İnşa edeceğimiz tesisler de Erzurum'a bereket getirir inşallah. Burada sulama çok önemli. Çok iyi bir planlama yaptık. Şu anda hızla tamamlıyoruz." diye konuştu.

Akdağ ve Eroğlu'ndan Sekmen'e ziyaret

Akdağ, Eroğlu daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Eroğlu, Sekmen'i İstanbul'dan tanıdığını ve Erzurum'a yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini söyledi.

Erzurum'un imrenilecek bir büyükşehir haline geldiğini anlatan Eroğlu, "Erzurum, yaşanabilecek bir şehir haline geldi. Bu konuda çalışmaları her açıdan destekliyoruz." dedi.

Eroğlu, Erzurum'da bir dönem içme suyu problemi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çat ve Palandöken barajını yaptık, arıtma tesisini de büyükşehir belediye başkanımız yaptı. Büyük ölçüde su meselesi halloldu. Şehrin altyapısı tamamlanınca üst yapısı da çok önemli. Sayın Sekmen kentsel dönüşüme çok önem veriyor. İnşallah Erzurum'da da kentsel dönüşüm yapılarak gerçekten marka bir şehir haline getirilirse biz de çok mutlu oluruz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kentteki dere ıslahlarına da değinen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Erzurum'da dere ıslahları çok önemli. Şu ana kadar 239 dere ıslah ettik ve ıslah edilecek çok dere var. Orman alanı açısından Erzurum fakir. Her ne kadar biz çok sayıda fidan dikmişsek de inşallah bu sene bir seferberlik başlatıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bozuk meraları bize verdiği takdirde derhal bu sene ağaçlandıracağız. Ayrıca belediyelerimizin istedikleri fidan varsa fidan takviyesi de yaparız. İnşallah Erzurum'u çiçek gibi yapalım diye bir düşüncemiz var."